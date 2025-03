El grupo socialista aprueba la subida de tasas en Mérida para tener nuevo presupuesto

Subida de impuestos –técnicamente son tasas– en la hacienda local. Se pagará más por el agua, la basura, el transporte si deja de ser ... gratuito o la zona azul. También habrá que pagar por pernoctar en el área de autocaravanas y por hacer exámenes para las oposiciones. Antes no se hacía.

Dijo el alcalde de Mérida que preparan un presupuesto y hay que hacer estimación de ingresos y de costes de servicio con los precios de ahora.

Alzaron solo la mano los concejales socialista. Suficiente porque hay mayoría absoluta. La oposición no comparte la revisión tan abultada que promueve el grupo socialista de gobierno. Creen que con 26,7 millones de euros de remanente de tesorería bien podría evitarse estos repuntes a los vecinos y pagar con dinero propio a las contratas que prestan estos servicios en la ciudad.

Mérida tiene los principales servicios privatizados y hay revisiones en los contratos que no se pueden eludir.

Miguel Valdés, de Por Mérida Siempre, ve una estrategia electoral clara. No se subieron antes estos impuestos porque había elecciones y ahora que han pasado sube de golpe. Habló de política de pan y circo porque las revisiones se pueden hacer anualmente y dejar algo de dinero de las «fiestas para los importante». Y criticó que se cree un impuesto local por derecho de examen a los opositores. Es injusto, dijo, gravar al que oposita y está en el paro. Lo mismo dijo Marta Garrido. La portavoz de Vox no entiende por qué Mérida tiene que poner una nuevo impuesto para algo que no había. Javier Gómez, del PP, dijo que están en contra de subidas y de creación de nuevas medidas de recaudación. Y recriminó que en la nueva de exámenes no haya exenciones para las mujeres víctimas de violencia machista. Hay varios acuerdos nacionales que piden a los ayuntamientos este tipo de medidas en sus concursos públicos.

Respondió Yáñez diciendo que lo de aportar dinero propio para pagar a las empresas que gestionan el agua, la recogida de basura o el aparcamiento no lo permite la ley. Y dijo que Mérida sigue un «diabólico plan de ajuste». Este plan obliga a actualizar tasas cuando se hace un presupuesto. Y dijo que las decisiones que tomaron gobiernos anteriores del PP privatizando el aparcamiento o el transporte a tantos años vista tiene consecuencias todavía hoy para la ciudad. Fue un reproche directo a Miguel Valdés, que estuvo en algunos gobiernos con el Partido Popular de Mérida.

Dijo Valdés que ese mismo plan de ajuste diabólico es el que ha permitido adelgazar la deuda municipal y bien que presume Yáñez de llevarse el mérito.

Lecturas políticas aparte, Mérida estrenará una nueva ordenanza fiscal cuando pase el periodo de alegación tras lo aprobado en el pleno extraordinario. Habrá un precio público por el área de autocaravanas. Funcionó gratis un tiempo para promocionarlo. Pero ahora habrá que pagar entre diez y ocho euros al día según la época del año. Lo gestionará La Encina.

Se cambia también el impuesto que lleva el abastecimiento de agua que presta en Mérida la concesionaria Aqualia. No se actualizaba desde 2020, según dijo Yáñez. Sube un 16,5%.

La recogida de basura, en manos de FCC, sube un 12,7%. La revisión de precio implica también un cambio en el servicio. Se pondrá un quinto contenedor en cada punto de parada para los camiones de FCC.

Argumentó Yáñez por qué van a empezar a cobrar a partir de ahora por los exámenes que convoca el Ayuntamiento. Cree que generan mucho volumen de trabajo los trámites previos y sin resultado alguno. Y puso el ejemplo el examen de pruebas físicas del lunes. Se apuntaron 150 candidatos, el Ayuntamiento tramitó todas las que entraron y organizó el examen para 150, pero luego se presentaron menos de cincuenta.

Cree la delegada de Hacienda que al poner un impuesto por examinarse acudirán realmente los interesados. Espera que funcione como elemento de selección real entre los que tienen interés real en concursar y los que no. Se pagará una cuantía según la categoría profesional a la que concurran los opositores.

Se cambia también la ordenanza del transporte público. Ahora es gratuito el autobús de Vectalia y anunció ayer el alcalde que si el gobierno prorroga la bonificación también seguirá haciéndolo el Ayuntamiento en 2024. Vectalia se encarga de los autobuses, de los aparcamientos Hernán Cortés y Atarazanas y la zona azul. El incremento aquí es de un 12,6%. En ningún caso, dijo Yáñez, supera los 2,5 euros la actualización. Insistió que sigue siendo gratis por el plan nacional. Recordó la responsable de la hacienda local que el Ayuntamiento tiene que asumir las condiciones técnicas de contratos que se sacaron hace años y que algunos no cumplen hasta 2038, como el de Vectalia. El de FCC, por ejemplo, entró en vigor en 2014 y estará hasta el 2026. Las actualizaciones son siempre al alza. Nunca bajan.