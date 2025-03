Un grupo inversor quiere construir 150 viviendas en la urbanización Don Tello de Mérida

Un grupo inversor ha presentado en el Ayuntamiento el proyecto para ampliar la urbanización y el campo de golf de Don Tello, el que ... se encuentra en la carretera de Alange.

Los promotores han llegado a un acuerdo con los propietarios de la finca donde se ubica la urbanización para una primera fase con 150 residencias y una ampliación de su zona deportiva. Ahora tiene 9 hoyos y la intención pasa por llevarlo hasta 18, doblarlo y hacer por fin el recorrido que se proyectó originariamente hace más de veinte años.

Rodríguez Osuna califica la noticia como una muy buena noticia para la ciudad porque signfica que Mérida atrae a capital privado y a inversores.

El alcalde espera que cuando culmine la instalación, Mérida pueda acoger campeonatos nacionales e internacionales de este deporte. Ahora no vienen golfistas de fuera porque el recorrido actual es muy limitado. No se detallaron más datos de la obra. No ha salido aún de la fase embrionaria y hay que superar los trámites administrativos.

Se sabe que hay un acuerdo cerrado entre los constructores y los propietarios de los terrenos, que la nueva urbanización entró hace un mes en el registro del Ayuntamiento y que ahora los técnicos de urbanismo la evalúan.

Y también que en parelelo se ha iniciado la declaración de impacto ambiental en la Junta de Extremadura. El Ayuntamiento tendrá luego que aporbar el plan parcial que afecta a la parcela para que se pueda ejecutar.

El anuncio sobre Don Tello surgió ayer en la presentación de un evento de golf femenino a la que asistía también el presidente de la Federación Extremeña, Antonio Valverde Pino. Pronostica el presidente que con los 18 hoyos el campo de Mérida se convertirá en un activo turístico porque vendrán más aficionado a competiciones oficiales a la ciudad.

No es la primera vez que Don Tello trata de ampliar su capacidad. En el año 2000 se contempló los 18 hoyos y recibió el proyecto incluso una autorización previa, pero nunca se materializó. En este segundo intento, esperan desde el Ayuntamiento que los promotores lo inicien en cuanto termine la fase administrativa y se cierren los permisos previos. La previsión más optimista pasa por arrancar en enero de 2023.

El proyecto de ahora se parece mucho a lo que se presentó en el año 2000. Los propietarios de la finca presentaron entonces la conversión de los terrenos para un campo de golf grande y hacer allí además un hotel.

Finalmente renunciaron y se levantó luego un residencial de casas con parcela propia y un campo con la mitad de la extensión prevista. En el pleno de octubre de 1999 se aprobó el convenio urbanístico para que los propietarios de la finca pudieran acometer este residencial que se ha ido levantando parcialmente desde entonces. Junto a las parcelas de viviendas, han abierto también varias pistas de pádel y un centro hípico. De hecho el club de golf, ofrece a los socios pádel, tenis y equitación.

La finca de Don Tello sirvió hace dos décadas para descargar la presión urbanística sobre el embalse de Proserpina, que encadenó varias promociones de chalets y segundas residencias seguidas. Ahora, dos décadas después del primer convenio urbanístico, vuelve de nuevo a interesar a promotores.