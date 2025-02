Un grupo de hermanos del Calvario alerta sobre los conflictos internos

A. G. MÉRIDA. Miércoles, 4 de enero 2023, 08:08 Comenta Compartir

Un grupo de hermanos de la cofradía del Calvario ha publicado una carta mostrando su preocupación por la delicada situación que atraviesa la cofradía y alertando de que se acercan a la desaparición si los conflictos internos no se resuelven en breve.

«Tres gestoras en dos años y ninguna ha sabido solucionar los problemas. La solución está en manos del arzobispo y él prefiere mirar para otro lado», explican en el comunicado.

Se refieren también al párroco de Cristo Rey, que ha dejado de ser consiliario de la hermandad por los enfrentamientos internos. «Graves, al menos, deben de ser los motivos para cesar al consiliario de una hermandad», aclaran.

Pero al parecer, según indican en el comunicado, el sacerdote aunque no debe tener oficialmente vínculos ya con el Calvario por este cese, no se ha desligado totalmente de la cofradía.

Los hermanos que secundan esta carta entienden que ha llegado el momento de que la actual gestora dimita porque tampoco ha sabido reconducir la situación. También creen que no podrán salir en procesión en la próxima Semana Santa si la situación persiste y que los enfrentamientos desembocarán en la clausura de una cofradía centenaria en la ciudad. «Se pone en peligro el compromiso de no pocos hermanos con su hermandad y hay un incomprensible interés para que no se produzcan cambios en la terna que representa a una hermandad tras la celebración de un proceso electoral suspendido horas antes de su celebración». Por eso insisten en que el arzobispo debería interesarse.