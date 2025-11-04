HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cruce de semáforos en la avenida de Extremadura. J. M. Romero

El Gobierno de Mérida saca a concurso por cinco años el control y mantenimiento de semáforos

La duración del contrato es de cuatro fijos más uno posible de prórroga, con un presupuesto máximo de 244.200 euros

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:25

Se busca empresa para que se encargue del servicio de regulación, control y ordenación del tráfico de la ciudad de Mérida. Por cuatro años, ... con uno más opcional. Por 244.200 euros como máximo. Hasta el próximo día 26 se pueden presentar ofertas.

