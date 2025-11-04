El Gobierno de Mérida saca a concurso por cinco años el control y mantenimiento de semáforos

Se busca empresa para que se encargue del servicio de regulación, control y ordenación del tráfico de la ciudad de Mérida. Por cuatro años, ... con uno más opcional. Por 244.200 euros como máximo. Hasta el próximo día 26 se pueden presentar ofertas.

El Gobierno municipal saca a concurso una actuación clave para la vida cotidiana de peatones y conductores en la capital extremeña. Lo hace para encargarse de una red de semáforos que incluye, inicialmente, 18 cruces regulados que ahora están operativos más otros 3 cruces fuera de servicio en la actualidad. Son los del cruce de La Torre (Marquesa de Pinares con Cardero), el de la glorieta de Las Tres Fuentes desde Juan Carlos I, y el Avenidas de las Américas con Reyes Católicos.

El anterior concurso sacado por el Consistorio, en 2021, era por dos años, con dos posibles de prórroga, por 70.000 euros por dos años. El de ahora contempla una serie de mejoras.

Entre ellas, nuevas inversiones en los elementos de regulación por parte de la empresa adjudicataria, que podrán ver amortizadas esas inversiones al contar con más años de gestión del servicio. También se incluye la modernización de toda la infraestructura, que contempla cableado, reguladores...Igualmente se recoge un mayor seguimiento y control respecto a todos los mantenimientos que se deben hacer por parte de la adjudicataria del servicio.

Mantenimientos para prevenir averías, corregirlas y cambiar los sistemas, en su caso, se especifica en la licitación sacada por el Ayuntamiento y respuestas «más inmediatas» a las incidencias que se produzcan.

La empresa que se quede con el servicio debe tener en existencia en todo momento, a partir del primer mes de gestión, repuestos de todos los materiales «en cantidad suficiente» para que no haya retraso en las prestaciones.

Los porcentajes de repuestos disponibles de los componentes, para cada elemento será como mínimo, un 5% de componentes de semáforos, columnas y báculos y un 2% de reguladores y sus componentes.

Mérida tiene un padrón de vehículos que llega a las 45.911 unidades (eran 38.80 hace siete años), a los que se suman los miles que circulan por la ciudad bien por motivos de trabajo en la propia Mérida o por tránsito hacia otros destinos pero que pasan el casco urbano de la capital extremeña.