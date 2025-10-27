El Gobierno local de Mérida subvenciona para tres proyectos de ayudas a personas con discapacidad Son de la Asociación de Esclerosis Múltiple, Plena Inclusión Mérida y Feafes Calma

12.500 euros para la Asociación de Esclerosis Múltiple y Plena Inclusión Mérida, y 2.500 para Feafes Calma. El Gobierno local emeritense anuncia el reparto de ayudas para proyectos de «asistencia personal y vida independiente».

La delegada de Inclusión, Susana Fajardo, señala que son tres proyectos «maravillosos que van a encontrar en estas subvenciones de vida independiente un empujón para poder seguir desarrollando su labor». El Ayuntamiento ha ampliado las ayudas. En años anteriores existía una única línea con 25.000 euros para proyectos de vida independiente. En este se establece una segunda, también dotada con 25.000 euros.

Ha explicado que la asistencia personal «es una figura que recoge la ley de dependencia nacional, pero que en Extremadura no está desarrollada y desde el Ayuntamiento de Mérida queremos promover que todas las entidades que tienen esa inquietud por poner poner en marcha proyectos pilotos vinculados con la asistencia personal puedan tener ese empuje y esa colaboración del Ayuntamiento para poder ponerlos en marcha».

Una de las diferencias fundamentales entre las dos líneas es que los Proyectos de Vida Independiente trabajan por la autonomía de las personas con discapacidad, para ayudarles a moverse por el mundo de forma más autónoma y abarca absolutamente todo el ámbito de la vida, mientras que los proyectos que tienen que ver con la asistencia personal, son proyectos individuales, el asistente personal se dedica única y exclusivamente y a las necesidades de una persona en concreto.

Señala Fajardo que, con esto además «cumplimos un compromiso de nuestro programa electoral que venía a ampliar esta línea de subvenciones», incidiendo en que el Ayuntamiento quiere prestar su ayuda con 50.000 euros. «Solo con este programa de subvenciones y con el programa de ocio 'Yo También', el Gobierno local emeritense ha invertido en mejorar la vida de las personas con discapacidad, más de 63.000 euros, más de la mitad de lo que la Junta de Extremadura proponía por el Programa Respiro», ha agregado la delegada de Inclusión.