El Gobierno local de Mérida saca a concurso el servicio de prevención y control de la legionela por 362.000 euros

Celestino J. Vinagre Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:23

El Ayuntamiento de Mérida saca a concurso el servicio para la prevención y el control de legionela y la realización de analíticas anuales de potabilidad en las fuentes de consumo de parques y colegios emeritenses. La licitación sale por 362.616 euros y la empresa adjudicataria desarrollará el servicio hasta el 16 de noviembre de 2028. Las interesadas tienen de plazo hasta el próximo 18 de diciembre para presentar sus ofertas.

La preveción y el control de la legionela debe ajustarse a lo recogido en el Real Decreto 487/2022, publicado el 22 de junio de 2022, que establece los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis en España. Entró en vigor el 2 de enero del 2023, actualizó e introdujo cambios clave en los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, los métodos analíticos y de muestreo más actuales, y los nuevos requisitos de formación del personal que realiza el mantenimiento de las instalaciones de riesgo.

En él se redefine el concepto «titular de la instalación», como persona física o jurídica, pública o privada que sea propietaria o explotadora de una instalación, y que es la responsable del cumplimiento de la normativa. Se considera fundamental para una mejor prevención y control de la legionelosis y para una mayor seguridad jurídica.

En los referente a la realización de analíticas anuales de potabilidad, se debe regir por el Real Decreto 3/2023. En esta normativa se amplía la vigilancia de legionela a edificios prioritarios, como los centros educativos y los parques o las instalaciones deportivas cubiertas. Se exige la implementación de un plan de gestión de riesgo para garantizar la salubridad del agua de consumo.

Una de las medidas más importantes es la frecuencia mínima de muestreo de legionela en sistemas de agua sanitaria, que pasará de ser anual a ser trimestral, además también obliga a recoger una muestra de aerobio trimestral y una de turbidez semanal.

La Legionella es una bacteria que normalmente forma parte de la flora bacteriana de aguas superficiales, como lagos, ríos y estanques. Es muy resistente, capaz de sobrevivir en condiciones físico-químicas muy variadas. Aunque en su medio natural suele encontrarse en bajas concentraciones, a temperaturas de 20 a 45 grados se multiplica con rapidez -su temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 37 grados-.

Puede encontrar condiciones óptimas para su reproducción y diseminación si llega a los sistemas de abastecimiento y distribución de agua de las grandes ciudades.

