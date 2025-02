El gobierno local implica a la oposición y los vecinos para atraer fondos europeos a Mérida

La junta de gobierno local aprobó el viernes un plan de acción para la agenda urbana. Quiere que los vecinos, asociaciones, organizaciones empresariales y partidos políticos locales se sumen. En la web municipal se pueden rellenar los cuestionarios. Ya hay más de doscientos que ... han respondido y esta tarde a las siete hay una sesión presencial en la delegación de Urbanismo para todo el que quiera aportar ideas.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explica que la Unión Europea exige a las ciudades de más de cincuenta mil habitantes interesadas en concurrir a los fondos redactar una agenda urbana. En este documento se fijan las prioridades de la ciudad hasta 2030. Advierte que los ayuntamientos sin este documento se quedarán fuera de la financiación europea.

En Mérida ya hay un documento técnico de 400 páginas que se irá nutriendo ahora de las aportaciones. Y otra premisa que destaca el alcalde; la UE priorizará en la financiación las ciudades con agendas refrendadas por grupos políticos diferentes y colectivos que representen la pluralidad de cada sitio. Por eso agradece que dos grupos municipales , Por Mérida y Unidas por Mérida, apoyen la de Mérida. Lamentó que el Partido Popular y Vox no quisieran incorporarse a un texto, explicó, que no tiene ninguna connotación política. Es un marco técnico y tiene la misma vigencia hoy que en 2027. Y adelantó que el próximo gobierno local en 2027 podrá beneficiarse a los fondos europeos por el paso que han dado ahora.

Con la agenda ya confeccionada y apoyada por vecinos y políticos ahora toca concurrir a los fondos Edil antes del 28 de febrero, que son una nueva versión de los Edusi. «Cuanto más participación y más respaldo, más capacidad tenemos de concurrir», insistió.

En cada ciclo político que se abre en Bruselas las financiaciones parten a una cuantía cerrada y luego las ciudades de más de cincuenta mil habitantes compiten en el reparto.

El alcalde de Mérida explica que Mérida quiere aspirar al máximo posible, de ahí su empeño en que quede claro el respaldo social y plural.

Según el reglamento europeo que rigen los Edil, las intermedias como Mérida pueden pedir hasta quince millones de euros.

Los Edusi ya se han cerrado y Mérida se pone como ejemplo porque ha materializado más del 90% de las inversiones a las que se presentaron cuando arrancó hace cuatro años. El alcalde insiste en que la transformación a la que aspira necesita de esta fuente de dinero europeo.

Miguel Valdés

Miguel Valdés, del grupo municipal Por Mérida, explicó ayer por qué su partido se ha adherido a la agenda local. Sorprende su apoyo porque Valdés ha sido muy crítico con la zona de bajas emisiones en la ciudad, uno de las obras financiadas por los Edusi europeos. Valdés critica que el «ambientalismo radical» que marca la Unión Europea para pagar obras públicas tiene sentido en otros territorios, pero no en Extremadura ni en Mérida. «Si somos líderes europeos en calidad ambiental no tiene sentido que solo apoyen medidas para un problema que no tenemos».

Pero por responsabilidad, dijo, no tiene sentido descartar el todo por una parte. No comparte las medidas ambientalistas de la agenda, pero cree el portavoz de Por Mérida que no se puede renunciar a 15 millones de euros de financiación para equipamientos en la ciudad. Y un partido que aspira a estar en el próximo gobierno local debe apoyarlo.

Óscar Fernández

La otra formación adherida es Unidas por Mérida, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde. Su portavoz en el pleno, Óscar Fernández Moruno apeló igualmente al sentido de la responsabilidad para hacerlo. Defendió una política sin demagogia y que se centre en los problemas concretos de la ciudad. La Unión Europea, dijo, no es un ente ajeno y abstracto, es una entidad que hacen todos los vecinos y todos los ayuntamientos. «La hacemos nosotros desde aquí». Ve en la agenda un instrumento de financiación útil para corregir desigualdades entre los barrios. La cohesión en equipamientos que necesita Mérida, insiste, puede lograrse con las líneas de apoyo económico que marca la agenda, por eso se mostró a favor de desarrollarla.