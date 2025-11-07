El Gobierno local actúa sobre la fachada del Ayuntamiento emeritense y la Casa Oliart Se busca evitar filtraciones y humedades y se cambiará las carpinterías de los balcones

Evitar filtraciones y ahorrar energía. Con este doble objetivo, el Gobierno local interviene en la fachada del Ayuntamiento y en la contigua Casa Oliart. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses y tiene un presupuesto de adjudicación de 79.860 euros. Lo está desarrollando desde esta semana la empresa emeritense Al Senera.

Contempla el refuerzo y una pequeña ampliación del vuelo del balcón del salón de plenos de la fachada principal, puesto que este se encuentra en un "estado un poco inestable" y es muy reducido. Al mismo tiempo se producirá una revisión total de la cubierta del edificio.

Se actuará en la remodelación de toda la fachada para evitar problemas de filtraciones y humedades, así como la recuperación de elementos de la misma, canalización de cableado y sustitución de las bajantes de recogida de agua de lluvia, explica el Gobierno local.

Igualmente se sustituirán las carpinterías de los balcones existentes en la fachada el edificio de la Casa Oliart, actualmente de madera con cristales simples, por unidades de PVC en color marrón. Los trabajos finalizarán con el pintado de ambas fachadas.

El exalcalde Antonio Vélez contó hace unos años cómo el Ayuntamiento de Mérida compró a la madre de Alberto Oliart, Matilde Saussol, la casa existente junto al Consistorio, conocida por ese apellido Oliart. Gracias a ese inmueble se pudieron ampliar los espacios para acoger servicios administrativos municipales hacia la calle Juan Pablo Forner.

Dijo Vélez que cuando Oliart se enteró de la compra municipal de la casa de su madre llamó muy ilusionado al antiguo alcalde emeritense para expresar su enorme satisfacción por esa adquisición. Dijo que ese era el deseo de su padre porque «quería que fuera para el Ayuntamiento, no para que la disfrutara ningún nuevo rico».

Temas

Mérida