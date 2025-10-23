Una glorieta regulará el tráfico en el entorno de la avenida Vía de la Plata con la barriada de San Bartolomé en Mérida Sale a concurso por casi 240.000 euros y tiene tres meses de ejecución; se hará en estos meses aprovechando que no hay vehículos por las obras del tren

En este cruce, peligroso ahora mismo para la circulación, se colocará la nueva glorieta entre la avenida Vía de la Plata y la barriada de San Bartolomé.

Celestino J. Vinagre Jueves, 23 de octubre 2025, 11:51

Una glorieta para acabar con uno de los puntos más peligrosos actualmente para la circulación en Mérida. Lo saben los vecinos de la avenida Vía de la Plata y las barriadas de San Bartolomé y Las Abadías pero también los miles conductores que pasan a diario por esa zona como entrada y salida de la ciudad. Es la confluencia de las calles Florencia Gil, Setúbal, y Arenal de Pancaliente, en el entorno del acueducto de Los Milagros. Ahora, esa intersección se resuelve con un cruce de calles con una isleta central ajardinada. Implica la realización de giros con poco radio, por lo que los vehículos suelen invadir el carril del sentido contrario. «A pesar de que la señalización de la intersección existente es correcta para la ordenación del tráfico, la morfología en si genera no pocas veces confusión para los conductores», se explica en el proyecto sacado a concurso por la Delegación de Urbanismo.

Sale a licitación la construcción de una rotonda en ese cruce. El precio de licitación, casi 240.000 euros. Cuando se ha adjudique hay tres meses para hacer la glorieta. Tendrá un diámetro interior de 14 metros y 32 de diámetro exterior, se detalla en la memoria del proyecto. Con la rotonda se aumentará la capacidad de la intersección y mejorará las condiciones de seguridad vial de la misma.

Ampliar Plano de dónde irá la glorieta. HOY

Se proyecta iluminar la nueva intersección con báculos troncocónico chapa de acero de 10 metros de altura, se dice en el proyecto, en el que se refleja también que en la zona de jardín ocupada por la futura glorieta se talarán los arboles existente, trasplantando algunos ejemplares a una nueva ubicación.

La vía de acceso a garajes de chalés de la zona se realizará en plataforma única con un ancho de 8 metros, compartida con los peatones.

Explica Silvia Fernández que la nueva rotonda que se va a hacer tiene el fin, primero, deaumentar la seguridad vial, tanto del peatón como del vehículo y, «además, también ampliamos bastante el espacio y la estética, dado que está un enclave espectacular como es el acueducto de Los Milagros».

La Delegación de Urbanismo ha sacado ahora la obra cuando la circulación por la zona está prohibida por las obras del nuevo puente del tren sobre el arroyo Albarregas. Aprovecha esta circunstancia para que se pueda ejecutar esta actuación sin interferencias añadidas para la ciudadanía.