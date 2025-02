Gala para las terapias de Calma

Martes, 27 de septiembre 2022, 07:46 Comenta Compartir

La Gala Muévete de Feafes Calma se celebra el sábado en el Ifeme para recaudar fondos destinados a sufragar las terapias que ofrece esta asociación a menores con trastornos mentales. Comenzará a las seis y las entradas cuestan cinco euros. Meridance, Wabi Sabi, Yörik, Dimayo, Rack and Roll and The Reymateds estarán en la gala.