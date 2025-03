«Los funcionarios han facilitado un crecimiento ordenado de Mérida»

A. GILGADO MÉRIDA. Domingo, 16 de enero 2022, 08:13 Comenta Compartir

Habla Farrona de la enfermería asistencial de los ochenta en la ciudad. Todavía no se había desplegado la atención primaria en los centros de salud y le tocó al Ayuntamiento asumirla. El viernes le entregaron el escudo de Mérida junto a sus compañeros jubilados este año.

–¿Cómo fueron sus inicios?

–Entré en el Ayuntamiento de enfermero para trabajar en el antiguo Centro Municipal de Salud. Se hacía ginecología, preparación para el parto y una enfermería de vigilancia de la salud. Tomábamos la tensión a la gente, por ejemplo. Eso era en lo que se llamaba la antigua inspección. Frente a Santa María.

–Y luego se integró en Servicios Sociales.

—Poco a poco los centros de salud empezaron a tener más carga asistencial y nosotros, como trabajadores del Ayuntamiento, nos fuimos integrando en los servicios sociales, que prácticamente empezaron de cero y fuimos creciendo.

–¿Con qué se queda de todos estos años?

–Hicimos un proyecto muy ilusionantes de ayuda a domicilio. Hoy, afortunadamente, la ayuda a domicilio está muy extendida, pero cuando empezó había que ponerlo en marcha de cero. Trabajé con Laly Casado. Nos aceptaron 120 trabajadores en el proyecto entre enfermeros, psicólogos y auxiliares de ayuda a domicilio. Era una enfermería social. De informes, pero tenía mucho de asistencial porque íbamos a la casa de los mayores y detectábamos las necesidades de la gente para luego prestarles ayuda.

–Y de su última etapa.

–Luego me pasaron a Personal y creé el departamento de seguridad laboral para los trabajadores del Ayuntamiento. Y mi última etapa fue en Deportes, como sanitario de la piscina municipal. Allí estamos pendiente de la seguridad de los bañistas y atendemos si hay algún problema.

–Se emocionó usted el viernes en el acto oficial.

–No lo esperaba. A mi edad, ya por desgracia uno no se emociona fácilmente. Pero al pensar que posiblemente era la última vez que pisaba el Ayuntamiento, me emocioné. He pasado allí más horas que en mi casa en los últimos treinta y cinco años.

–¿Qué recuerdos se lleva?

–A los compañeros y a la gente a la que he conocido. Me acompañaran siempre. Me han aportado mucho. He conocido la amistad incondicional a su lado. También con los concejales. Da igual la ideología. Todos buscaban un buen servicio público y eso hay que reconocerlo.

–Es usted muy crítico con los comentarios jocosos sobre los funcionarios.

–Me parecen injustos. Y hablo con conocimiento de causa. Cuando yo entré, había trescientos empleados municipales. Ahora hay más de mil. La implicación de los funcionarios ha facilitado un crecimiento ordenado de la ciudad. No merecemos esa fama.