Fuensanta Blanco: «Como creadores tenemos que ser ambiciosos y eso ya va en mi carácter»

Fuensanta Blanco es un coco inquieto y así lo demostró en Mérida Flamenca. Hoy volverá a demostrarlo pues se sube al María Luisa (casi todo ... vendido) para hacer algo nunca visto antes en Mérida y tampoco en Extremadura. Definirlo como danza o flamenco es quedarse corto.

–¿Qué es El murciélago?

–Es un espectáculo de teatro, de danza y flamenco. También videocreación. Texto, escenografía potente. Es el espectáculo más grande que he tenido.

–¿Cómo surge?

–En la pandemia pasé, como muchos, por varias etapas. Al principio con miedo, luego agradeciendo el descanso y al final ya pues con pena por tantas muertes y sin esperanza porque se cayó todo el trabajo. Me encerré en una habitación y me puse a crear y ensayar. De allí salió la idea. Empecé a darle vueltas y cogió mucho peso. Quería hacerlo bien.

–¿Da usted un paso grande con esta producción?

–Necesitaba patrocinadores, ayudas... Quería hacerlo bien. Me aceptaron el proyecto en las ayudas a la producción de la Junta y ahora tengo un equipo gigante. Somos veinte personas. Llamé a Pedro Luis, el director, y a Samuel Galán. Empezamos y el resultado me fascina. Va a emocionar.

–¿Qué recorrido puede tener?

–Mis anteriores espectáculos estaban muy enfocados a Extremadura. Era una forma de regalar al público de aquí que tanto me quiere lo que hacía. Pero ahora creo que no tiene horizonte. Hay un enfoque nacional e internacional. Es una obra muy diferente. Lo más singular que he hecho en mi vida. Se muestran muchas cosas. Es una obra llena de emociones. Se ha enfocado mucho a teatro porque tiene una escenografía muy novedosa.

–¿Y al público que le quiere aportar usted?

–Me gustaría que ese torrente de sentimientos que tuvimos mucho en la pandemia lo viviesen ahora de otra forma. Hay angustia y penas. Pero también risas y esperanza. Y sin prejuicios. La gente espera verme bailar flamenco, pero puede que se encuentre también otra cosa. La promoción ha sido un poco arriesgada porque no hemos mostrado nada. Hay además una reflexión final que comparto con la gente que espero haga pensar.

–Es un objetivo ambicioso

–Eso tiene mucho que ver con mi carácter y con el equipo. Como creadores tenemos que ser ambiciosos. Cuando yo estudiaba ya imaginaba y escribía espectáculos. He aprendido a no tener miedo a nada. Durante años me peleé conmigo misma en ser algo que no era. No podía ser solo una cosa. Y ahora he visto que también puedo crear, producir y mostrar algo que no se ha visto antes. Es como si tu quisieras ir por un sitio porque parece que es el que está marcado y al final la vida te lleva por otro.

–¿A dónde la lleva?

–Quería estar solo en un sitio. Y yo soy feliz bailando, pero también me encanta producir. Me gusta pensar sorprender al público. Entonces me veo como creadora. Por eso hemos llegado hasta El murciélago.

–¿Qué ha cambiado desde que se gestó hasta lo que vemos hoy?

–El hilo dramaturgo de Pedro Luis es fantástico. Ha ido creciendo y creciendo. Y luego la escenografía también nos ha llevado a un sitio que yo no sabía que podía llegar. Va a sorprender mucho. Yo he hecho danza clásica, contemporánea o española. Y todo eso también está porque no puedo ser una sola cosa.

–¿Usted que lo conoce mucho, cómo es el público de Mérida?

–Atrevido. No siempre buscan lo convencional. En Mérida gusta el teatro y se respeta el flamenco. Yo me siento muy afortunada, me devuelven mucho cariño cuando subo a un escenario.