Una fotovoltaica invierte 21 millones para almacenar parte de su producción en Mérida

La planta solar fotovoltaica La Fernandina, en la carretera de Alange, la primera que se instaló en el término municipal emeritense, quiere ... almacenar parte de la gran cantidad de energía que produce desde 2019. Su impulsora, OPDEnergy, ha presentado la solicitud de dos permisos imprescindibles, la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción, para baterías de hasta 24 megavatios de potencia para su hibridación con la planta existente, de 49,99 megavatios.

Para poner en marcha la fotovoltaica La Fernandina se invirtieron algo más de 30 millones de euros. Ahora, para crear módulos de almacenamiento se destinarán otros 21 millones. Todas estas inversiones, además de empleo, dejan dinero en las arcas del Ayuntamiento emeritense.

El competente para conceder esos permisos es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cuando hablamos de hibridación nos referimos a combinar la generación de energía solar con sistemas de almacenamiento (como baterías) para optimizar el aprovechamiento de la energía generada. Esto permite almacenar el excedente de energía para su uso cuando la radiación solar es baja o nula, mejorando la fiabilidad y eficiencia de la instalación.

Los sistemas de almacenamiento de energía son el gran reto ahora del sector de las renovables, una vez que la instalación de plantas fotovoltaicas se ha ralentizado. Poco a poco se están generalizando entre el sector.

El promotor de La Fernandina presenta para ese objetivo un proyecto que cifra en una inversión elevada, casi 21 millones de euros, según lo publicado en un anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Este almacenamiento se contempla mediante la construcción de una línea eléctrica subterránea de 30 kilovatios, que evacuará la energía almacenada, principalmente en picos de demanda y baja disponibilidad del recurso de energía solar, hasta la subestación de La Fernandina. Todas estas actuaciones se han proyectado en el término municipal de Mérida.

El sistema se ha diseñado para combatir el efecto de degradación de los equipos, se explica en el proyecto.

En noviembre de 2019 se dio por finalizadas las obras de construcción de la planta fotovoltaica denominada La Fernandina. Tomó su nombre de la finca escogida para su ubicación, cercana a la carretera que comunica Mérida con Alange.

La planta está compuesta por 134.820 módulos fotovoltaicos y una línea aérea de alta tensión de 1,20 kilómetros de longitud.

Además de producir energía, la puesta en funcionamiento de esta planta evita la emisión de 40.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Durante la construcción de la planta se crearon cerca de 200 empleos y contó con una inversión de más de 30 millones de euros.