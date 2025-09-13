El Fondo Popular cierra hoy las fiestas emeritenses

Redacción MÉRIDA. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Fondo Popular Ciudad de Mérida cerrará hoy la programación con motivo de las fiestas de la ciudad. Una celebración que dio comienzo el pasado 31 de agosto con el encendido del recinto ferial.

Esta prueba va dirigida a personas de todas las edades, desde los más pequeños en compañía de sus padres hasta personas mayores que quieren seguir disfrutando del atletismo. Podrán participar todas aquellos que lo deseen, ya se trate de atletas federados o no.

La prueba está organizada por el Club de Atletismo Mitreo, en el marco de los circuitos de carreras populares de la Diputación de Badajoz y de Diversidad Urbana de la Junta de Extremadura, con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, y con la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo y de la Asociación Deportiva de Atletas Populares de Mérida.

Cuatro circuitos

La prueba dará inicio a las 18.30 horas. Los participantes de menor edad celebrarán sus carreras dentro del Parque de las Siete Sillas, que será el centro neurálgico de la cita. En su interior se disputarán los circuitos de 60, 400 y 800 metros, que están destinados a las categorías desde chupetines (para nacidos a partir de 2020) a sub-16.

El circuito A, correspondiente a la carrera general, tendrá una distancia de unos 10.000 metros. Tras una primera vuelta en el Parque de las Siete Sillas habrá un recorrido urbano.

Las inscripciones se han podido formalizar on line en www.cronofinisher.com o de forma presencial en los establecimientos HER (calle Almendralejo), Pirron Sport (Juan Pablo Forner) o la Confitería Isi (Suárez Somonte). El precio es de 4 euros para chupetines y prebenjamines y 6 para el resto.