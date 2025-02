FCC finaliza en Mérida la mayor limpieza sobre el Albarregas en veinte años

A. Gilgado Viernes, 11 de marzo 2022, 14:16 Comenta Compartir

El cauce del Albarregas a su paso por el tramo urbano de Mérida presenta ya un entorno más cuidado y saneado. El alcalde Osuna ha visitado esta mañana el valle tras el final de la limpieza. «Hemos dado respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona y además hemos conseguido poner en valor la visibilidad de los monumentos por donde transcurre el cauce del río», explicó.

Los trabajos han abarcado desde el tramo canalizado por la Barrida de San Juan y la Barriada de María Auxiliadora hasta su desembocadura en el rı́o Guadiana, con una longitud aproximada de 3 km.

Fueron adjudicados a la empresa FCC Medio Ambiente por un importe de 87.190,26 euros, IVA incluido, procedentes del remanente positivo de tesorería de 2020.

«Una apuesta decidida por la mejora del entorno natural y monumental del Albarregas a su paso por Mérida», explica Rodríguez Osuna, quien ha aclarado que ha sido necesario un tratamiento especial con el lodo acumulado en el suelo, retirada de vegetación invasora, arrastres existentes en el lecho del arroyo, basuras y residuos inertes. Retirada de árboles que no estaban en buen estado y no que no eran autóctonos, ası́ como la poda del resto de árboles existentes, han centrado el tratamiento vegetal sobre el cauce.

En el tramo comprendido entre el acueducto de los Milagros y la pasarela peatonal se ha hecho una limpieza somera de los sedimentos y restos acumulados de hasta unos 15 cm de profundidad, así como de matorrales y poda de las especies arbóreas no autóctonas «para mejorar la visibilidad y conservación del Acueducto de los Milagros y el Puente Romano del Albarregas y que ahora podemos disfrutar todas y todos los vecinos y quien nos visite», apostilla Rodríguez Osuna.

La restauración del entorno se ha hecho en dos meses. La limpieza que ahora ha finalizado es la de mayor calado en veinte años, desde que se encauzó el Albarregas tras las inundaciones.

