Fiesta Beatle en el Palacio de Congresos

Martes, 23 de enero 2024, 08:17

REDACCIÓN. El Palacio de Congresos de Méria programa para el 16 de marzo 'Let it be'. Se trata de un espectáculo musical con cantantes, proyecciones y vídeos que hilan un homenaje a The Beatles. En una ciudad que tiene entre sus calles principales una dedicada a John Lennon, la promotora Vol Music Events espera que el público responda a esta fiesta para todos los seguidores de la música Beatles. Las entradas cuestan 22 euros.