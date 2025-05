«El festivo local debe generar economía en Mérida, no en Conil»

Jueves, 2 de junio 2022, 08:00 Comenta Compartir

El despegue de Emerita Lvdica que se vio el pasado fin de semana y la posibilidad de que pronto reciba el sello de Fiesta de Interés Turístico Regional ha despertado el debate de ponerle un festivo local. El PP hizo la propuesta y algunos recreacionistas también lo ven oportuno. Osuna dijo ayer que la idea del equipo de gobierno es que el festivo local sirva para dinamizar la economía y el consumo en la ciudad y no para que la gente se vaya de vacaciones. «Debe generar economía en Mérida, no en Conil, la Antilla o Matalascañas». El calendario actual es Carnaval y Mártir, pero no se cierra Osuna a moverlo para próximas ediciones si no resulta contraproducente. «Lo más inteligente es aprovechar los dos festivos locales para que se beneficie la ciudad y ese va a ser el criterio que sigamos».