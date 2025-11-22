HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Asistentes a la inauguración de la exposición del Festival en Lisboa, entre ellos Jesús Cimarro, Pedro Blanco, Félix Palma y Antonio Vélez Saavedra. HOY

El Festival de Teatro inaugura su exposición 'Esa minoría inmensa' en Lisboa

Las piezas arqueológicas, ya expuestas este verano en Mérida, estarán en la capital lusa hasta el 31 de enero

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:17

El singular Museu de Lisboa acoge desde esta semana la exposición 'Esa Minoría Inmensa', fruto de la colaboración entre el museo lisboeta, el Festival Internacional ... de Teatro Clásico de Mérida y el Consorcio Ciudad Monumental. Permanecerá en el museo portugués hasta el 31 de enero de 2026.

