El Festival de Teatro inaugura su exposición 'Esa minoría inmensa' en Lisboa

El singular Museu de Lisboa acoge desde esta semana la exposición 'Esa Minoría Inmensa', fruto de la colaboración entre el museo lisboeta, el Festival Internacional ... de Teatro Clásico de Mérida y el Consorcio Ciudad Monumental. Permanecerá en el museo portugués hasta el 31 de enero de 2026.

La exposición pudo verse durante el pasado julio y agosto en la sede que comparten en Mérida el Festival de Teatro y el Consorcio y en el museo Oiasso de Irún con gran éxito de público.

A través de una cuidada selección de piezas arqueológicas halladas en la antigua Augusta Emerita, el visitante descubrirá una ciudad romana más cercana y humana, tejida con las historias de quienes vivieron, amaron, lucharon y murieron al margen del poder, pero en el centro de la historia real. Una exposición para mirar el Imperio desde abajo, desde la perspectiva de quienes lo habitaron en su día a día.

La inauguración de la exposición no fue la única muestra del Festival de Mérida en la capital portuguesa. La obra 'Ifigenia', estrenada en la edición 70 del Festival, fue representada el pasado miércoles en el teatro Capitolio de Lisboa.

La representación, con peso importante de actores extremeños, fue posible a la colaboración entre el Festival de Teatro, la Junta y la Embajada de España en Portugal.