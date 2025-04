El Festival de Mérida ingresa por taquilla 498.000 euros más respecto a lo presupuestado

Celestino J. Vinagre Martes, 9 de noviembre 2021, 11:04 Comenta Compartir

Cierre de cuentas definitivo de la 67 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El comité rector del Festival ha conocido por Jesús Cimarro, que gestiona desde hace diez años la gran cita cultural, que al final lo ingresado por taquilla alcanza casi el medio millón de euros por encima de lo presupuestado inicialmente. En el balance provisional, dado a conocer a finales de agosto, al poco de terminar la 67 edición, se informó que eran unos 400.000 euros ese incremento. Es lo que Cimarro denomina superávit en taquilla, la diferencia entre lo obtenido y lo presupuestado. Se cierra ahora finalmente en 498.018 euros.

«Este dato reafirma la consolidación del proyecto de gestión y programación artística, así como la recuperación del público tras las restricciones de aforo y movimiento impuestas durante la pandemia», ha explicado Pentación, la productora teatral que dirige Cimarro y gestiona el Festival de Mérida desde 2012. El productor teatral ha vuelto a ganar el concurso que se licitó para dirigir el Festival emeritense para los próximos cuatro años, dos fijos más dos años de prórroga.

Como ya se indicó en agosto, y aquí no hay cambios tras el balance final, los ingresos en taquilla han alcanzado casi lo dos millones de euros, exactamente 1.917.750,55 euros, un hecho que «consolida el modelo de gestión y rentabilidad económica del proyecto», en palabras de la productora. En la edición del año pasado, la taquilla dejó 903.000 euros, aunque la programación fue un mes más reducida.

Con este cierre presupuestario positivo, el Festival de Mérida enjuga definitivamente en el próximo mes de diciembre la millonaria deuda que llegó a arrastrar a inicios de la década pasada, que llegó a ser de 4,5 millones.

El balance de números indica también un incremento de espectadores. De los 38.000 que pasaron el año pasado por Mérida (34.747), Regina, Medellín y Cáparra, se ha pasado a los 92.722 (81.000 en el monumento romano emeritense). Otro apunte interesante es que el Festival de Mérida ha generado la creación directa de 750 puestos de trabajo por los 517 empleos de la edición anterior.

En la 67 edición, se han colgado 42 veces el cartel de 'no hay localidades', en función del aforo permitido [el aforo máximo permitido ha sido del 75%, aunque no se ha superado nunca el 72%, en función del abrigo sanitario impuesto automáticamente en cada venta]. Veintiséis de ellas en el Teatro Romano de Mérida, 2 en la extensión de Cáparra y 14 llenos en el Off Agusto en Mérida. Cabe destacar el éxito de público de Golfus de Roma, que registró 10 llenos en 10 funciones y Antonio y Cleopatra, Edipo y Las Suplicantes, que también llenaron todas sus representaciones.

Temas

Festival de Mérida