El mes de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico da la bienvenida a una de las comedias más clásicas del mundo grecolatino, 'Miles Gloriosus', la famosa obra escrita por Plauto, dirigida en esta adaptación por Pep Anton Gómez estará en función desde este miércoles 3 de agosto hasta el próximo domingo.

La comedia habla del militar fanfarrón, interpretado por Carlos Sobera, que aunque no es su primera vez en la capital extremeña, ha presentado los premios Ceres hasta en cinco ocasiones. Sí, es la primera vez que se sube a la arena del Teatro Romano para interpretar una función dentro del Festival.

A Sobera le acompañan otros con más experiencia en este escenario como Ángel Pardo. Elisa Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Antonio Prieto y Arianna Aragón que tiene doble estreno se estrena como actriz y lo hace nada más y nada menos que en el Festival.

Es la tercera vez que Pep Antón Gómez dirige en Mérida, de las anteriores tiene muy buenos recuerdos, ha comentado. «Mérida en verano es una gran fiesta por la noche». Para la adaptación Antón cuenta que ha sido necesario «recortar y hacer más contemporáneo el lenguaje».

Más allá de las risas, también habrá música «no es un musical, pero no se puede venir a Mérida sin música», ha declarado el director.

Carlos Sobera ha declarado que la eternidad de los clásicos se debe a que «abordan la esencia del ser humano, todo lo literario bebe de los clásicos», ha destacado el actor.

En cuanto a la obra, coproducida por el Festival y Arequipa Producciones, productora de Sobera ha destacado que «quizás en esta función algo ha cambiado y es que el final no es feliz, porque todos los finales de Plauto son felices».

La adaptación ha corrido a cargo de Antonio Prieto, que además tiene un papel en la función. «La comedia de Plauto es la madre de todas las comedias y en la adaptación he querido respetar el ritmo», afirma Prieto.

La nota anecdótica la ha puesto la actriz Elisa Matilla que ha desvelado su fobia a montar en avión «Siempre que volaba pensaba, no me puede pasar nada porque aún no he estrenado en Mérida, tras mi paso por el festival tendré que ir al psicólogo», ha relatado.

También es la primera vez para Elena Ballesteros que ha desvelado que el año pasado pidió venir a este teatro «y por fin mi sueño se ha hecho realidad».

No es la primera vez para David Tortosa, el actor ya estuvo hace algunos años con 'Aquiles el hombre' y espera que «volver a este escenario después del parón por la pandemia sea como volver a resurgir».

También han estado en la presentación de la obra la secretaría de Cultura, Miriam García Cabezas que ha comentado que «el teatro es pasar de la comedia a la tragedia y de la música al drama». Ha destacado lo difícil que es hacer reír al público en Mérida y se ha hecho eco de la nueva adaptación de Miles Gloriosus refiriéndose a las adaptaciones como «una nueva mirada más actualizada».

Por su parte la concejala de Cultura, Silvia Fernández ha señalado que ninguno de los textos de Plauto han perdido vigencia en la actualidad y ha invitado al público a pasar un rato agradable con esta obra.

Por último el director del Festival, Jesús Cimarro ha comentado que es la tercera vez que se representa esta comedia en Mérida, ya se hizo en el año 1989, 2008 y ahora volverá a ponerse en escena con «un elenco estupendo y grandes actores y actrices de la escena española». El director ha comentado que con esta obra la diversión «está asegurada y que apenas quedan entradas para las cinco noches de representación que hay por delante». Por lo que ha invitado a todo el mundo a comprar las entradas antes de que se agoten.