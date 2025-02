El festival de cuentancuentos Puertas al Bosque espera repetir el éxito del año pasado

A. G. MÉRIDA. Jueves, 12 de octubre 2023, 08:24 Comenta Compartir

Mérida es un buen sitio para una librería. Aunque hayan cerrado dos en la ciudad en el último año. La conclusión viene de Mario Quintana, de La Selva Dentro. Un librero muy activo. Tan pronto está vendiendo la colección de Megan Maxwell en la puerta del Centro Cultural Alcazaba como de ornitología en la FIO de Monfragüe. Y para el sábado 21 a partir de las seis prepara en el Siete Sillas su Puertas al Bosque. El festival de literatura infantil que tanto éxito despertó el año pasado se cuela en la agenda de las familias. Acudieron más de cuatrocientas personas a escuchar cuentos infantiles. Por eso, este año, viendo la envergadura del formato, se suma a la organización el Ayuntamiento. La idea es que haya puestos de ilustraciones y editoriales infantiles, que se encadenen cuentacuentos y que venga hasta un frutero. «La literatura infanil no es el problema. Los niños leen. Y padres que no leen nada, que aborrecen los libros, compran y van a la biblioteca, quieren que sus hijos sean lectores. El problema viene en la adolescencia». En la primera edición de Puertas al Bosque ejercieron los padres de lectores. No había presupuesto para traer invitados. Este año solo leerá una madre porque se suma el festival a la convocatoria general que ha hecho el escritor Eloy Moreno para que 'Las reglas del Ratoncito Pérez' se lea a la vez en muchos sitios. Y como contadores se suma Rubén Ménez. Será el maestro de ceremonias. También Juan Ramón Muñoz y La Farandulera, que llevan más de 50 actuaciones en menos de dos años. Son ya dos personajes muy queridos en Mérida.

Laura Moreira treará las marionetas y hará una interpretación con diez historias encadenadas. Visitarán también a los niños varios superhéroes para que firmen cómics a los seguidores. El librero de La Selva Dentro es de lo que cree que los eventos culturales en espacios públicos como el Siete Sillas o Los Milagros forman comunidad en la ciudad. «Creo que estamos creando una gran tribu de gente que se relaciona por la literatura». Insiste en que la gente compra y lee libros. El problema para los libreros es Amazon.