El Festival de Cine Inédito aspira a llenar diez días seguidos los Victoria de Mérida

Ha sobrevivido el Festival de Cine Inédito a la espantada de Cinesa. Se fue el exhibidor porque decía que no había espectadores suficientes en la ciudad. Llegó luego Victoria.

Lo ha hecho también a la pandemia. De los pocos festivales de España que no clausuró en 2020 y de los primeros en demostrar que en las salas no había contagios. No extraña, por tanto, que David Garrido y Ángel Briz, los directores del Festival digan que vienen a esta edición con optimismo. No esconden que tienen entre las manos un espejismo. El día a día de las salas son las butacas vacías, pero en los festivales llenan. Ha pasado David Garrido por San Sebastián, Sitges, Valladolid y Sevilla. Valladolid y su Seminci nutren habitualmente el Inédito de Mérida. Pero el programador rebusca mucho hasta cerrar la programación. Reconoció ayer que ha visto 143 películas estrenadas desde mediados de septiembre. Todas han pasado por los principales festivales internacionales de la temporada. No tenía ayer aún folletos impresos porque hasta la semana pasada no terminó Garrido de revisar todo le material antes de elegir. Dice que ha elegido estrenos para que la gente mantenga el disfrute de ver cine en una sala. Y en contra de lo esperado, explica tras su periplo por los festivales, los jóvenes son los que más se están reencontrando con con las butacas esta temporada. Espera que el programa elegido por el Inédito de este año mantenga esa tendencia que ya se ha visto en Valladolid, Sevilla, Sitges o San Sebastián. Barajan también los organizadores el papel que tendrá en un futuro el María Luisa.

Inmerso está todavía el nuevo teatro en la instalación técnica, pero desde el Ayuntamiento ya le han ofrecido el recinto para que en la próxima edición puedan duplicar su programación y mantener la sala de los Cines Victoria para un horario y la del centro con otro. Es la dinámica habitual además en los festivales más destacados, poner una doble sede con horarios distintos para abarcar a mayor número de espectadores.

En la sección oficial hay cuatro películas de Cannes, dos de la Berlinale y una de Venecia

Estrenarán diez títulos este año entre el 17 y el 26 de noviembre en los Victoria. Habrá ocho de siete países distintos en la sección oficial, un cortometraje y una película final que no han desvelado todavía porque quieren que su estreno sea una sorpresa para todos. Las entradas cuestan cinco euros y hay bonos para toda la sección oficial por cuarenta. De las ocho películas que se incluyen en el concurso de este año, cuatro vienen de Cannes, dos de la Berlinale y una de Venecia.

Han seleccionado las francesas El Inocente y Crónica de un Amor Efímero; la canadiense Falcon Lake; la coreana Decision to Leave; la británica Living; la china Return to Dust; la irlandesa The Quiet Girl; y la danesa Godland. Return to Dust se llevó la Espiga de Oro en la Seminci de este año y The Quiet Girl el Oso de Cristal de Berlín y la Espiga de Plata en Seminci. Además, la danesa Godland se hizo con el premio a mejor película en la Sección Zabaltegi-Tabakalera de San Sebastián.

El cortometraje elegido es Arquitectura Emocional, del director León Siminiani.