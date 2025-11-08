Ferrovial inicia la obra del Calatrava para convertirlo en el Museo de la Historia de Mérida

Empieza la marcha atrás. Un año tiene de plazo la constructora Ferrovial para preparar el antiguo mercado municipal de Calatrava en lo que será el ... Museo de la Historia y de la Arqueología de Mérida. Este viernes, operarios de la empresa empezaron a colocar las vallas para permitir que los trabajos en el interior comiencen sin sobresalto. Ferrovial cumple de esta manera de tener que empezar oficialmente la obra en la primera semana de noviembre.

Arranca de esta forma un proceso que concluirá con la musealización del recinto y la gestión del mismo, por parte del Consorcio, y que no ha sido nada fácil por parte del Ayuntamiento. Ha debido elevar de forma considerable el presupuesto para la obra para que hubiera empresas interesadas en su desarrollo.

Ferrovial percibirá 3,5 millones. Salió por 3,9 millones. Había obtenido la mejor puntuación durante la fase de valoración de las cinco ofertas recibidas en el nuevo concurso que se convocó tras cancelaciones de contratos, cambios en el proyecto y licitaciones desiertas.

El Gobierno local había convocado a finales de mayo un nuevo concurso para acometer este proyecto después de que fuera declarado desierto por tercera vez tras el realizado a comienzos de año.

El nuevo museo se concibe como una nueva plaza pública, un espacio habitable para los turistas y los emeritenses.

El acceso recuperará la puerta principal del mercado, por la calle Santa Eulalia. Plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que adentrarán al visitante en la evolución urbanística de Mérida y sus principales eventos históricos.

El centro del edificio, una gran plaza pública cubierta, será uno de los focos polivalentes del museo. Acogerá una muestra relativa a los personajes reales y legendarios junto a otros que añadirán toques de humanidad al pasado emeritense.

Este gran espacio público, completamente versátil en cuanto a su montaje museográfico se refiere, podrá quedar diáfano de cara a la celebración de eventos culturales, de carácter público o privado.

Desde esta gran plaza interior se accederá a otra sala que abordará Mérida como capital en distintas épocas históricas, relacionando la historia de la ciudad con los grandes acontecimientos que motivaron su condición.

En este espacio se expondrán piezas singulares y extraordinarias, como los conjuntos de oro que vinculan Mérida con la capitalidad en época sueva.

Desde este nivel también habrá un acceso a la sala de exposiciones temporales, otro espacio polivalente pensado para acoger muestras de arte, arqueológicas, científicas, fotográficas y de todo tipo. Otras dos salas adentrarán al visitante en el yacimiento emeritense y el proceso arqueológico.

La segunda planta acogerá las áreas de trabajo y un amplio gabinete didáctico «donde grandes y pequeños puedan disfrutar de actividades lúdicas, en días de diario a través de los centros escolares o en fines de semana con la familia». La terraza superior del museo será otro espacio versátil.