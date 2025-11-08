HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
Un operario coloca este viernes una valla junto al edificio una vez que Ferrovial ha iniciado oficialmente la actuación. J. M. Romero

Ferrovial inicia la obra del Calatrava para convertirlo en el Museo de la Historia de Mérida

Tiene un año para terminar un proyecto que plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad con maquetas y piezas originales

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

Empieza la marcha atrás. Un año tiene de plazo la constructora Ferrovial para preparar el antiguo mercado municipal de Calatrava en lo que será el ... Museo de la Historia y de la Arqueología de Mérida. Este viernes, operarios de la empresa empezaron a colocar las vallas para permitir que los trabajos en el interior comiencen sin sobresalto. Ferrovial cumple de esta manera de tener que empezar oficialmente la obra en la primera semana de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  3. 3

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  4. 4

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  5. 5 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  6. 6

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
  9. 9 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  10. 10 Detenida en Badajoz tras crear cuentas bancarias para cometer estafas y blanquear dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ferrovial inicia la obra del Calatrava para convertirlo en el Museo de la Historia de Mérida

Ferrovial inicia la obra del Calatrava para convertirlo en el Museo de la Historia de Mérida