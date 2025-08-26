HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una mujer en un puesto del mercadillo emeritense. HOY

El Ferial de Mérida acoge este jueves un mercadillo extraordinario nocturno

Estará entre las siete de la tarde y las once de la noche; es una medida para compensar la ausencia de puestos en este martes y en el próximo debido a la Feria

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 26 de agosto 2025, 11:45

Mercadillo de forma extraordinaria el próximo jueves. Y será por la tarde-noche. El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes autónomos de Extremadura ... han acordado que debido a que ni hoy ni el próximo martes 2 de septiembre pueden poner sus puestos debido a la Feria de Mérida, se desarrolle un mercadillo nocturno este jueves. El horario, entre las 19 y las 23 horas. En la zona de aparcamientos del Ferial. La celebración de un mercadillo extraordinario y en horario vespertino-nocturno se ha consolidado en los últimos años a causa de la Feria emeritense.

