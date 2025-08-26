El Ferial de Mérida acoge este jueves un mercadillo extraordinario nocturno

Mercadillo de forma extraordinaria el próximo jueves. Y será por la tarde-noche. El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes autónomos de Extremadura ... han acordado que debido a que ni hoy ni el próximo martes 2 de septiembre pueden poner sus puestos debido a la Feria de Mérida, se desarrolle un mercadillo nocturno este jueves. El horario, entre las 19 y las 23 horas. En la zona de aparcamientos del Ferial. La celebración de un mercadillo extraordinario y en horario vespertino-nocturno se ha consolidado en los últimos años a causa de la Feria emeritense.

El delegado de Mercadillos, Marco Antonio Guijarro, ha dicho que contará con el habitual dispositivo integrado por agentes de Policía Local en labores de control de accesos, así como de vigilancia en el cumplimiento de la limpieza de los puestos al finalizar la jornada, «denunciando infracciones al titular de los mismos».

En cuanto a la ubicación y disposición de los puestos, Guijarro ha señalado que se llevarán a cabo, según acuerdo de los comerciantes, agrupados y próximos al inicio del vial de acceso para facilitar su labor y evitar dispersión de puestos.

En este sentido, la zona a ocupar por cada puesto será el espacio establecido actualmente respetando sus dimensiones y anchura de calles. Asimismo, para este mercadillo especial se permite a los titulares ocupar puestos distinto a los asignados y quedará a criterio de la agrupación de comerciantes del mercadillo.

El martes 9 de septiembre la ubicación del mercadillo se trasladará a la zona de aparcamientos del recinto ferial.