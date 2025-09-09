HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Feria del Coleccionismo contará con 150 expositores en su primera edición

REDACCIÓN

MÉRIDA.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La primera edición de la Feria Internacional de Coleccionismo Emerita Augusta contará con 150 expositores. La cita tendrá lugar el fin de semana del 4 y 5 de octubre en las instalaciones de la Institución ferial de Mérida, Ifeme, situadas en la zona de El Prado.

La actividad está promovida por Fefiex, que destaca que a falta de un mes para la celebración de esta feria, la organización está a punto de colgar el cartel de completo en sus expositores.

La entidad resalta que este evento contará con los mejores comerciantes y tiendas a nivel nacional e internacional para la compraventa e intercambio de objetos coleccionables, como sellos, monedas, lotería, llaveros, chapas, juguetes, tebeos y objetos de todo tipo.

Fefiex señala que la feria aspira a situarse en pocos años entre las mejores del país gracias a las instalaciones de Ifeme y al apoyo y colaboración que ha mostrado el Ayuntamiento de Mérida a través de la Delegación Municipal de Comercio.

La entrada será gratuita para el público asistente. La feria tendrá horario ininterrumpido de mañana y tarde el sábado día 4 (de 10.00 a 21.00 horas) y hasta el mediodía del domingo día 5 (de 10.00 a 14.30).

El director de la muestra, Juan Carlos Ojeda, sostiene que miles de personas aficionadas al mundo del coleccionismo se darán cita esos días en Mérida contando con una superficie de más de 3.500 metros cuadrados para la compraventa y el intercambio de cualquier objeto coleccionable. Como indica, esto supondrá un impulso para la actividad económica de la ciudad.

Los interesados pueden conocer toda la programación y seguir las diferentes novedades en las redes sociales de la feria y en la página web www.feriacoleccionismoemeritaaugusta.es.

