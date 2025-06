Felipe González aclara que la ZBE no se puede anular porque no se ha puesto en marcha

A. G. MÉRIDA. Jueves, 5 de junio 2025, 08:13

Felipe González, concejal encargado de la movilidad en la ciudad, aclara que la zona de bajas emisiones de la ciudad no se puede anular porque aún no se ha aprobado la ordenanza que la regula. No tiene mucho sentido, aclara, decir que se anula algo que no se ha puesto en marcha.

El Ayuntamiento está ahora desarrollando el plan de movilidad y hace esta aclaración ante una sentencia en la que se anula la adquisición de elementos que no están en funcionamiento, pero insiste Felipe González que no afecta al desarrollo de la ordenanza. Un contrato de material nada tiene que ver con la ordenanza de bajas emisiones en tramitación.