Feafes Salud Mental celebra el 30 una Gala Benéfica en Mérida para los enfermos con trastornos graves Se canalizará a través de una comida en el restaurante El Yate, a partir de las 14 horas; las reservas se pueden hacer hasta el martes próximo

Celestino J. Vinagre Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:53

Comida con fines solidarios en favor de las personas con enfermedades mentales graves. Será el próximo día 30, domingo, en el restaurante El Yate, a partir de las 14 horas. Es la primera Gala Benéfica a favor de Feafes Mérida Salud Mental. Surge con el propósito de dar visibilidad a los trastornos mentales graves a través de la sensibilización a la sociedad sobre la importancia de la salud mental, y recaudar fondos destinados a mantener y ampliar los programas de rehabilitación, integración y acompañamiento que la entidad desarrolla en Mérida y en su comarca, explica Eva María Jiménez, coordinadora de Feafes.

Se trata de un evento solidario, cultural y social, que pretende ser un espacio de encuentro entre la comunidad, el tejido asociativo y las instituciones, reforzando la red de apoyo a la salud mental desde una perspectiva positiva y participativa. Además, se pretende consolidar esta iniciativa como una cita de referencia en la capital de Extremadura.

El precio del cubierto de la comida en El Yate es de 30 euros. Se puede hacer la reserva hasta el día 25 a través del número de teléfono 924 300 457. Habrá rifas y regalos. Feafes Mérida Salud Mental ha habilitado un número de cuenta para el cubierto cero, para que la ciudadanía pueda realizar también sus aportaciones económicas. Es el ES353001004210012521.