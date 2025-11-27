Feafes Salud Mental activa una campaña solidaria de venta de flores de Pascua

Feafes Salud Mental, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, pone en marcha una campaña solidaria de venta de flores de Pascua. Salen al precio ... de cinco euros. Lo recaudado se destinará a actividades de la asociación que ayuda a personas con trastornos mentales graves.

Las flores de Pascua se podrán adquirir en el puesto que instalarán en la calle Santa Eulalia y a través de Bizum, transferencia bancaria o haciendo los pedidos por WhatsApp al número 618 62 34 92.

El presidente de Feafes, Germán Palma, indicó ayer que su colectivo desarrolla numerosas iniciativas con familias, por lo que se requiere de ayuda extra. Explicó que Feafes Salud es una asociación sin ánimo de lucro «y si queremos hacer algo, tenemos que hacer cosas estas para poder sobrevivir y ayudara los familiares y a los chavales». Por su parte, Eva Jiménez, gerente de Feafes, destacó que la campaña Flor de Pascua viene desarrollándose todos los años a través de las redes sociales.

Mientras, la delegada de Accresibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha reseñado que la asociación desarrolla esta campaña de hace varios años «para poder recibir unos fondos que le hacen muchísima falta para poder seguir haciendo la labor que realizan de cara a los apoyos de las personas con enfermedad mental, que tienen su salud mental comprometida y sus familias, que también necesitan un apoyo extenso en muchísimas ocasiones».

Hay que recordar que el próximo domingo, Feafes organiza otra actividad para recaudar fondos en la capital de Extremadura, como ya contó HOY. Una comida con fines solidarios en favor de las personas con enfermedades mentales graves.

Será en el restaurante El Yate, a partir de las 14 horas. Es la primera Gala Benéfica a favor de Feafes Mérida Salud Mental.

Surge con el propósito de dar visibilidad a los trastornos mentales graves a través de la sensibilización a la sociedad sobre la importancia de la salud mental.

Se pretende con la gala recaudar fondos destinados a mantener y ampliar los programas de rehabilitación, integración y acompañamiento que la entidad desarrolla en Mérida y en su comarca.

Habrá rifas y regalos en la gala y comida solidaria en El Yate. Feafes Salud Mental ha habilitado un número de cuenta para el cubierto cero, para que la ciudadanía pueda realizar también sus aportaciones económicas. Se trata del ES353001004210012521.