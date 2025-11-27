HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Eva Jiménez, Susana Fajardo y Germán Palma, esta mañana, junto al Ayuntamiento y las flores de Pascua. HOY

Feafes Salud Mental activa una campaña solidaria de venta de flores de Pascua

Cuestan cinco euros y los fondos obtenidos se destinarán a actividades de la asociación, que el domingo tiene una comida solidaria

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:24

Feafes Salud Mental, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, pone en marcha una campaña solidaria de venta de flores de Pascua. Salen al precio ... de cinco euros. Lo recaudado se destinará a actividades de la asociación que ayuda a personas con trastornos mentales graves.

