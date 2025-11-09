Feafes Calma Mérida y tres asociaciones vecinales impulsan una gala benéfica

Profesionales de Feafes en el centro cultural Alcazaba en la celebración de un Día de la Salud Mental.

Celestino J. Vinagre Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:16

Viernes 21. Centro cultural Alcazaba. A partir de las 20 horas. Tres asociaciones vecinales, las de El Prado, San Juan y San Andrés se une a la entidad Feafes (Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) Calma para celebrar una gala benéfica. En ella participarán 14 artistas extremeños. El precio de la entrada es de 5 euros. Pueden adquirirse en las asociaciones vecinales y establecimientos de cada una de las barriadas y también habrá una Fila 0 para las personas que quieran colaborar.

Entre los artistas anunciados están Andrés Lázaro, cantante del musical de Queen; dos folclóricas, Rosario Abelaira y Carmen Tena, además de un grupo, Aires de Bolero.

También participará Leonardo Dantés, y la Morena de la Gorra; la escuela de baile Meridance; el grupo Querencia de la Escuela de danza de Nuestra Señora de La Antigua, Yorik, Vanessa Blanco y Suli. Cerrará la gala las drags Priscila Osiris y Lolita Pin Up, las encargadas de sortear los regalos que se podrán ganar con la entrada con los regalos que han donado numerosas empresas.

La directora de Feafes Calma, Cristina Durán, agradece al Consistorio emeritense y a las asociaciones la organización de la gala. Mientras, la delegada de Accesibilidad La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, subraya la colaboración del Ayuntamiento de Mérida para promover y a dar visibilidad a todos los eventos solidarios que se realizan en la ciudad.

Fajardo se muestra satisfecha por la colaboración que se va a llevar a cabo entre asociaciones vecinales y Feafes Calma para esta gala solidaria. «Mérida es una ciudad en la que todas las las personas tienen tienen cabida y este tipo de eventos sirven para tratar de paliar las necesidades y de apoyar a las entidades para que puedan mostrarse de una forma positiva y siempre constructiva«, ha señalado la edil.