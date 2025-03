Fátima Mulero dice que abandonó la política porque sufrió acoso

Rompe su silencio Fátima Mulero. La candidata del PP en Mérida durante un semana pidió anonimato cuando se desvinculó del partido el 20 de ... diciembre.

Muchas dudas se despertaron entonces. Desde la dirección cuestionaron su ejemplaridad como emprendedora. Este viernes, a través de las redes sociales, ha dado su versión. Por lo que relató, sufrió acoso en cuanto se hizo pública su candidatura. Incluso una tarde sintió miedo porque un desconocido le siguió por la calle.

Y el partido, según su versión, lejos de arroparla, se desentendió de lo que estaba pasando y le dijeron que era normal.

Este viernes se ha hecho una foto en la puerta del Palacio de Justicia de Mérida. Estuvo allí por un conflicto con su antiguo arrendatario. Hace año y medio alquiló un local comercial en una plaza peatonal. Lo reformó y se gastó, según cuenta, 12.000 euros. Tuvo desde el principio problemas con el propietario porque ignoró las averías que sufría el local. Se fue de allí pero en noviembre, cuando ya llevaba meses en otro sitio, le denunció porque aún tenía las llaves.

Relata Mulero que se filtraron intencionadamente y de forma distorsionada el problema que tuvo con el casero para presionar a la dirección del partido. Explica también que luego supo que el dueño del local que le denunció está vinculado a los partidarios del PP de Mérida que no la querían como candidata.

En su largo hilo de Twitter Mulero habla además de acoso en las redes por un vídeo que subió a tik tok, detalla las diferencias económicas con dos empleadas por el pago del finiquito y concluye:«No he robado ni he malversado dinero público. No todos podemos decir lo mismo».