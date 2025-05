Fátima Mulero: «Me he cansado de que la gente se pregunte si Mérida es un pueblo»

Irrumpe Fátima Mulero en la política local de Mérida. El PP tiene ya candidata pero con conflicto interno porque una hora antes de la presentación ... anunció Miguel Valdés que dimitía como presidente de la gestora. Reconoció sentirse decepcionado y humillado por María Guardiola por no valorarse su trabajo en la gestora. Le llamaron para que se pusiera al frente del partido en la ciudad cuando nadie quería. «Es el día más triste de mi vida política». Se emocionó hasta las lágrimas Miguel Valdés y se emocionó también Pilar Nogales. La última candidata del PP en Mérida y portavoz en el Pleno no se pronunció públicamente, pero se le vio llorar emocionada al escuchar a Miguel Valdés en su despedida. Estuvo a su lado en todo momento.

Una hora después, en el Palacio de Congresos, apenas había militantes acompañando a Fátima Mulero. Tiene ahora el PP en Mérida una tricefalia. Candidata, presidente de la gestora hasta la dimisión y portavoz municipal.

Pero el protagonismo a partir de ahora es para Fátima Mulero. «Nadie podría pensar hace diez días que iba a estar al frente de un proyecto de cambio e la ciudad, pero he estado muchos años fuera y me he cansado de que la gente se pregunte si Mérida es un pueblo, si Extremadura tiene capital o si llega el tren».

También dijo que se presenta porque las expectativas de los jóvenes de Mérida son ahora acabar el instituto o la universidad y salir fuera. «Hay muchos padres como los míos que dan por hecho que solo si se van fuera van a tener una vida próspera». Criticó la candidata que Mérida debe ser algo más que fiesta, carnaval y turismo porque el verdadero potencial está en su ubicación como nudo de transporte y comunicación. «Quiero que jóvenes como yo dejen de sentir hastío porque no van a encontrar una oportunidad».

Agradeció la confianza de María Guardiola y se comprometió a trabajar junto a ella por los vecinos de Mérida que tienen la esperanza perdida en que las cosas pueden cambiar en la ciudad. «Estoy convencida de que vamos a ser parte de ese cambio».

Al conflicto interno se refirió también María Guardiola. «Nosotros tenemos un proyecto ilusionante para captar talento. Es un partido abierto en el que cabemos todos y la testosterona en estos casos no aportan nada». Insistió Guardiola que Valdés era el presidente de la gestora que se creó en su momento para gestionar el partido, pero las candidaturas se hacen buscando perfiles de cambio y ganadores«. Ahora se nombrará en breve un nuevo presidente o presidenta de la gestora. »Es un trámite normal«.