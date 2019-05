Una farmacéutica de Mérida gana un premio por un póster sobre inhaladores Mercedes Vigueras muestra el premio que le han dado por el póster sobre los inhaladores :: j. m. romero Mercedes Vigueras, titular de la farmacia Estrada C.B, ha elaborado junto a un compañero un cartel científico que ha recibido el primer premio en Madrid M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 26 mayo 2019, 09:10

La farmacéutica emeritense Mercedes Vigueras Estrada ha ganado recientemente el primer premio al mejor póster científico de toda España. Lo ha presentado junto a su compañero, procedente de Jaén, David Sánchez Martín. Y lo hizo en Madrid, durante la tercera edición del Congreso de Profesionales de la Farmacia, que se ha celebrado durante el fin de semana del 17 al 19 de mayo, y que estaba organizado por la Asociación de Profesionales de la Farmacia (Asprofa).

El póster científico que presentaron Mercedes y David muestra cómo se debe hacer un buen uso de los inhaladores a ambos lados del mostrador. «Cuando el médico le receta a un paciente un inhalador y este no sabe muy bien cómo utilizarlo, en este caso en la farmacia y a través de este cartel, se le explica cómo hacerlo, cuáles son los nuevos sistemas de inhalación...», explica Mercedes.

Este trabajo ha sido seleccionado entre otros 68 pósters científicos procedentes de toda España. A partir de ahora se divulgará por diversos lugares, entre ellos el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, donde dice Mercedes que también se va a exponer.

El premio, de 250 euros, se lo dieron durante el Congreso de Profesionales de la Farmacia

«Estoy muy contenta y aún no me creo que hayamos ganado este premio. No nos lo esperábamos para nada. Había mucha competencia».

Y eso que el premio en sí, 250 euros, no paga todo el trabajo que han tenido para confeccionar este cartel. «Lo importante es el honor y el orgullo de ser reconocidos por el trabajo que hemos hecho por expertos en la materia», asiente.

Este es un congreso que se celebra todos los años. La primera edición se hizo en Granada, el año pasado en Salamanca y esta vez en Madrid. Es uno de los más importantes que se celebra por este gremio, ya que reúne a muchos profesionales de Farmacia de todo el país. «A diferencia de otros congresos, este incluye a todo el personal. Es decir, no sólo a los licenciados en Farmacia, sino también a personal técnico. De hecho, el póster lo he elaborado con David, que no es farmacéutico, sino técnico en Farmacia. Lo que era antes un auxiliar pero que ahora están titulados», explica.

Más de 60 trabajos

Mercedes habla muy bien de su compañero. Dice que, entre otros méritos, tiene muchos seguidores en la redes sociales porque hace unos dibujos e infografías de medicamentos muy curiosos que llaman mucho la atención. «La verdad es que es muy apañado. He tenido mucha suerte de haber podido trabajar con él. Es un compañero estupendo».

Mercedes explica además que son los farmacéuticos los que se presentan para participar en el certamen. «Hay unas bases. Primero hicimos el trabajo científico y las encuestas. Después enviamos un resumen explicando un poco cómo iba a ser el póster y su contenido. A nosotros nos preseleccionaron. Y una vez que ocurrió esto, elaboramos el póster y lo expusimos en el congreso. Éramos el número 28 de más de 60 póster científicos de toda España», dice.

Una vez expuesto, el comité científico del congreso fue pasando por los póster. Sus autores tuvieron que defenderlo durante unos 10 minutos. «Luego seleccionaron a los mejores por categorías. Estaba la profesional, donde nosotros nos presentamos, y la de estudiantes. Y dos premios en cada categoría. Nosotros ganamos el primer premio de la categoría profesional», indica.

Aparte de ser la farmacéutica titular en la Farmacia Estrada C.B, en Nueva Ciudad, Mercedes continúa formándose. Y además es coautora de tres guías rápidas de la asociación de profesionales de la Farmacia. Una de ellas es sobre enfermedades crónicas. Y la que se presentará el próximo mes de septiembre va sobre dermofarmacia.