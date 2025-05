La Farinato de Mérida se lleva el barro de la Isla a Plantonal

Ni acueducto, ni Puente Romano ni Guadiana. Ala Farinato Race de Mérida siempre se le ha asociado con la Isla y sus monumentos. Este domingo ... cambió por completo de registro. Sorprendió con el 'monkey' (progresar con los brazos por las barras), la pared con cuerda o las trincheras de barro, pero cambió el decorado. Se fue en esta octava edición la organización hasta la periferia. Trazó el recorrido de siete kilómetros entre los caminos de rastrojo por Plantonal de Vera, junto a San Andrés.

A las diez salió el primer grupo. Los elite. Y luego se fueron sucediendo hasta las once y media equipos de populares. Apretó mucho el calor. Hasta los familiares que esperaban en la meta echaban de menos algo de sombra. PatrikLakeche, de Hernani, fue el más rápido. Apenas media hora. Poco más que un entrenamiento para alguien que ha corrido pruebas mundiales en el desierto y se inscribe en las más extremas del género.

Le dedicó el triunfo a su madre. «Siempre me dice que vaya con cuidado». El primer extremeño fue Rafael Corcobado. De Santa Amalia. Cuarto pero podía haber sido tercero. Adelantó en el tiro con arco al que le precedía, aunque decidió en la recta de meta dejarlo pasar y salirse del podio. «Quiero entrar por méritos propios, no por errores de otros, por eso lo he hecho».

Rafael sorprendió al público por su agilidad. Entrena todos los días en su pueblo. Un día hace carrera, otro fuerza, otro gimnasio y los fines de semana corre en montaña. Este domingo disfrutó en el 'monkey' y en las trincheras. «Aconsejo a todos que prueben este tipo de pruebas porque son completas y divertidas». A sus 26 años se ve todavía con mucho margen de mejora.

Ampliar Los primeros del grupo de populares entrando en la alambrada j.m. romero

Prepara Rafael ya la Badajoz Race y la de Medellín. Irá también a una de Canarias.

Hasta trescientos participantes corrieron ayer a mediodía por Plantonal. Destaca la organización que la mayoría, más del sesenta por ciento, eran de fuera de Extremadura. De País Vasco, Asturias o Andalucía. También de Portugal. Sigue funcionando muy bien esta prueba fuera, pero todavía le cuesta atraer a participantes de Mérida. Rubén Morán es el director de la Farinato y se comprometió a seguir buscando fórmulas para que haya más grupos locales.

Buscar el barro

Justifica el cambio de ubicación precisamente por esa idea. «Queríamos cambiar los aires y buscar el barro para darle emociones nuevas a la gente».

Esperan volver en un futuro a la Isla, pero antes querían probar otro escenario y valorar con los participantes luego las sensaciones. Ahora esperarán a que los corredores manden sus impresiones a la organización para recoger propuestas. Farinato se ha hecho un hueco entre los aficionados porque siempre ponen obstáculos muy duros, pero no complicados. Las trincheras de agua, por ejemplo, son relativamente sencillas. Hay que pasar por debajo de una alambrada varias veces. También pusieron algunos de carga, como el arrastre de una viga de carga. Y para finalizar el tiro con arco. También sencillo a priori, pero con las pulsaciones tras la carga y las trincheras cuesta encontrar el equilibrio. Tres premisas se ponen en la organización: divertidos, retadores y pasables para que no excluyan a nadie y tentar a muchos.