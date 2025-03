Las fanáticas no tienen miedo de coger el tren extremeño

Antonio Gilgado Mérida Lunes, 7 de noviembre 2022, 07:40 | Actualizado 11:19h. Comenta Compartir

Cuadrantes de Blablacar, de los autobuses y del tren. Sobre todo del tren. Se quejan las chicas de Las fanáticas de lo mal que va el transporte público en Extremadura. Algún popurrí caerá cuando se suban en febrero al María Luisa.

Historias tienen para contar y reír. Han multiplicado sus viajes desde septiembre. Y más que lo harán a partir de enero. De las dieciocho componentes de la chirigota, catorce viven fuera.

Estudian en Cáceres, Sevilla o Salamanca. Pero todos los viernes, como un clavo, llegan a tiempo al local de ensayo de San Albín. Y apuran hasta el domingo, al último servicio que sale de la ciudad, para darle la última vuelta al repertorio. Incluso algunos sábados quedan. Concienciadas ya de que en pocas semanas doblaran sesiones. Por lo que también kilómetros. Dispuestas a adelantar la vuelta los jueves o a viajes relámpagos entre semana. Han formado una familia de veinteañeras Las fanáticas.

«Aunque nos pasemos el día comprobando horarios para sincronizarnos, nos organizamos bien»

Apenas se conocían de antes. Les unió el Carnaval. Dieron la campanada en su debut. Quedaron segundas. Rozando a los primeros. Pero asumen que este año juegan en otra liga. Más grupos, nuevo escenario y regreso de gente con muchas tablas.

Ejerce de portavoz Laura Zambrano. Tercero de Derecho estudia en Cáceres. «Tenemos responsabilidades allí, pero también aquí. Aunque nos pasamos el día comprobando horarios para sincronizarnos y quedar a una hora en la que estemos todas, nos organizamos bien».

Laura renuncia a parte de la vida universitaria por el Carnaval. Y más de un compañero de carrera le ha preguntado si realmente le merece la pena porque la vida social de estudiante dura unos pocos años y el Carnaval lo va a tener siempre. «A nosotros nos llena esto».

Laura ha salido de la cantera. Empezó en las agrupaciones infantiles, luego estuvo en una juvenil y desde el año pasado en la adulta. Pide a los chicos de su edad de la ciudad que se animen. En Las fanáticas, aclara, hay muchas que no conocían el Carnaval por dentro. Lo vivían muy en la distancia y ahora que lo han probado ya no lo cambian. «Estoy muy orgullosa de la unión que hemos formado. No somos un grupo que viene a cantar y se va. Somos amigas con un proyecto común».

Lucía Jiménez Liberal es de las pocas que vive en Mérida. Las sesiones, cuenta, se planifican según las disponibilidad de las que vienen de fuera. «No adaptamos porque para ellas es el doble de esfuerzo». Hija de una sureña ha vivido muchos concursos como espectadora de su madre. Hasta que el año pasado se subió al Palacio de Congresos y probó. «Una vez que entras ya no sales. Te atrapa». El caso de Diana también tiene su particularidad. Estudia Educación Social en Cáceres. Pero ella quiere destacar, sobre todo, lo que le ha aportado Las fanáticas a su déficit de atención e hiperactividad. «Me hace feliz. Me han enseñado a cantar. Mis compañeras son maravillosas. No tengo dudas de que es algo bueno para gente como yo». También empezó de niña. En la agrupación del Maximiliano Macías. Valora también, que su madre, sin ser carnavalera, entienda su forma de vivirlo. «Me apoya mucho y yo también le he dicho a mi hermana pequeña que se meta en una chirigota juvenil porque quiero que disfrute de esta experiencia». La familia de Las fanáticas sigue creciendo. No temen a los kilómetros. Ni a subirse al tren.