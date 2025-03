La falta de usuarios hace que no se recupere la línea de bus a Proserpina

MIRIAM SIERRA Martes, 2 de agosto 2022, 08:09 Comenta Compartir

La falta demanda ha sido un factor clave para que el autobús urbano no vuelva a pasar por la urbanización de Proserpina. Los pocos viajeros que la usaban regularmente no han sido suficientes para que se vuelva a recuperar esta línea especial que funcionó hasta llegar la pandemia. Según Marco Guijarro, delegado de Transportes Urbanos, cuando estaba en marcha este servicio, solo lo utilizaba una persona al día de media. Es por esto que el Ayuntamiento decidió no renovar el contrato, puesto no se obtenían beneficios ante la escasa demanda.

La última vez que se conectó Mérida con Proserpina a través de un bus urbano fue en 2019. La línea comenzó a funcionar el 15 de junio de ese año y finalizó el 15 de septiembre. Los horarios eran reducidos. Había salidas a las nueve de la mañana, a las dos del mediodía y, a las nueve de la noche. No se sabe si se recuperará algún día este servicio. «Actualmente no hay demanda», afirma Guijarro.