Fallece la madre de Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida

Miércoles, 29 de octubre 2025 | Actualizado 30/10/2025 12:49h.

Muere la madre de Antonio Rodríguez Osuna. Rosa Osuna falleció en la tarde de este miércoles en el hospital emeritense. No llegaba a los 80 años de edad. Estaba luchando contra una dura enfermedad que le había sido detectada hace pocos meses. El alcalde de Mérida, de 50 años, tiene un hermano y una hermana. Perdió a su padre hace algo más de dos décadas, en 2001. El entierro en la tarde de este jueves tras la misa que se oficie, a partir de las 17 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Milagros, en la barriada de Nueva Ciudad.

La noticia del fallecimiento de la madre del regidor emeritense cogió de sorpresa a los allegados de Antonio Rodríguez Osuna. Sabían de la enfermedad, diagnosticada hace poco tiempo, y se confiaba en poder superarla al estar respondiendo bien al tratamiento. Sin embargo no ha podido sortear en la tarde de este miércoles diversas complicaciones.

Antonio Rodríguez Osuna es alcalde emeritense desde 2015. En la primera legislatura fue elegido regidor de la capital de Extremadura con mayoría simple. En las dos últimas ha conseguido mayoría absoluta, en la actual con mejores resultados en que la de 2019.

Cuando tomó posesión por primera vez como alcalde, el 14 de junio de 2015, Antonio Rodríguez Osuna y su madre se besaron y recordaron a Antonio Rodríguez, padre y esposo. En el perfil que le hizo este periódico tras acceder al bastón de mando se indicaba que uno de los mejores planes y con lo que más disfruta Rodríguez Osuna es pasar una velada en familia o con amigos. Y que valora mucho la familia y se siente orgulloso de haber heredado el carácter que le imprimió su padre, Antonio, conocido en Mérida como 'El Rubio', y de los valores que le inculcó sobre la justicia social y la defensa de los derechos sociales. También de las fuertes convicciones religiosas de su madre, Rosa, y de su desinteresada ayuda a los más necesitados.