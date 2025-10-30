HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Antonio Rodríguez Osuna. HOY

Fallece la madre de Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida

Rosa Osuna ha muerto esta tarde; luchaba contra una enfermedad que le había sido detectada hace pocos meses

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 29 de octubre 2025

Comenta

Muere la madre de Antonio Rodríguez Osuna. Rosa Osuna falleció en la tarde de este miércoles en el hospital emeritense. No llegaba a los 80 años de edad. Estaba luchando contra una dura enfermedad que le había sido detectada hace pocos meses. El alcalde de Mérida, de 50 años, tiene un hermano y una hermana. Perdió a su padre hace algo más de dos décadas, en 2001. El entierro en la tarde de este jueves tras la misa que se oficie, a partir de las 17 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Milagros, en la barriada de Nueva Ciudad.

La noticia del fallecimiento de la madre del regidor emeritense cogió de sorpresa a los allegados de Antonio Rodríguez Osuna. Sabían de la enfermedad, diagnosticada hace poco tiempo, y se confiaba en poder superarla al estar respondiendo bien al tratamiento. Sin embargo no ha podido sortear en la tarde de este miércoles diversas complicaciones.

Antonio Rodríguez Osuna es alcalde emeritense desde 2015. En la primera legislatura fue elegido regidor de la capital de Extremadura con mayoría simple. En las dos últimas ha conseguido mayoría absoluta, en la actual con mejores resultados en que la de 2019.

Cuando tomó posesión por primera vez como alcalde, el 14 de junio de 2015, Antonio Rodríguez Osuna y su madre se besaron y recordaron a Antonio Rodríguez, padre y esposo. En el perfil que le hizo este periódico tras acceder al bastón de mando se indicaba que uno de los mejores planes y con lo que más disfruta Rodríguez Osuna es pasar una velada en familia o con amigos. Y que valora mucho la familia y se siente orgulloso de haber heredado el carácter que le imprimió su padre, Antonio, conocido en Mérida como 'El Rubio', y de los valores que le inculcó sobre la justicia social y la defensa de los derechos sociales. También de las fuertes convicciones religiosas de su madre, Rosa, y de su desinteresada ayuda a los más necesitados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fallece la madre de Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida

Fallece la madre de Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida