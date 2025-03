Extremadura Entiende ayuda en Mérida a más de 80 víctimas de discriminación

A. GILGADO MÉRIDA. Domingo, 7 de mayo 2023, 10:55 Comenta Compartir

El Centro Cultural Alcazaba acoge el 16 de mayo por la mañana unas jornada monográfica sobre los delitos y las agresiones homófobas.

Anima el Ayuntamiento, el Instituto de la Juventud y las organizaciones Triángulo y Extremadura Entiende a sumarse al programa para entender mejor cómo es la discriminación y las formas de actuar para proteger a las víctimas. Habrá dos mesas de trabajo. En una abordarán los discursos de odio y en otra representantes de la Policía Nacional informarán sobre cómo se cursan las denuncias. Se sentarán en la misma mesa técnicos de las organizaciones y agentes porque hay todavía mucha infradenuncia que reflotar.

Extremadura Entiende y Triángulo son las entidades que en Mérida atienden a las víctimas de agresiones o acoso por homofobia. Hugo Alonso, técnico de Fundación Triángulo en Mérida, advierte de que los delitos de odio por homofobia están creciendo exponencialmente en los últimos años. «Es importante difundir lo que ocurre, que hay un discurso creciente y lo que hacemos las organizaciones para combatirlo». También valora que en Mérida se haya creado un espacio de encuentro para activistas, policías, juristas y psicólogos que acompañan a las víctimas.

Forma parte esta jornada técnica del Plan de Igualdad de Mérida. Pilar Amor, la delegada municipal encargada de ejecutarlo, define el Plan de Igualdad como una guía para saber qué tipo de iniciativas hay que activar en la ciudad para combatir la homofobia. Gracias a este Plan, por ejemplo, en Mérida tienen ahora más relevancia los días de la visibilidad lésbica o de la visibilidad trans.

Flor Mirón es la responsable de la oficina de atención a víctimas de lgtbifobia en Mérida de Extremadura Entiende. Asesora tanto a las víctimas como a las familias cuando sienten discriminación en el entorno social. Se despliega con los que sufren homofobia una doble línea de trabajo. Hay, por un lado, un asesoramiento jurídico para que no haya impunidad frente a las agresiones, y por otro, mantienen un acompañamiento psicológico. «La infradenuncia es una realidad y muchas veces el trabajo que hacemos con las víctimas es que sean capaz de denunciar, pero previamente tienen que reconocerse como víctimas. Trabajamos para que su vida sea lo más normal y lo más feliz posible».

La oficina en la que trabaja Flor Mirón empezó a funcionar a finales de 2021 y han atendido ya a 80 víctimas. En este tiempo se han generado más de 350 horas de asistencia psicológica.

Hay quien va por discriminación dentro de su propia familia, entre sus compañeros de trabajo o por acoso escolar.

Tiene también otra oficina similar Fundación Triángulo. Hugo Alonso, el responsable de esta entidad, destaca que a nivel regional el año pasado atendieron a 22 víctimas. La mitad fueron en zonas urbanas y las otras once se detectaron en pueblos pequeños. «Muchas veces se estigmatiza a las zonas rurales y se presuponen como espacios muchos más hostiles para las personas legtbi. Pero las cifras dicen lo contrario. Hay más gente viviendo en los pueblos que en la ciudades y sin embargo el peso urbano de las denuncias por delitos de odio es similar al rural». Tanto en Extremadura Entiende como en Fundación Triángulo cuestionan que los datos de denuncias reflejen realmente la realidad de la homofobia. Insisten en que hay una acusada infradenuncia. Las agresiones se notifican a las asociaciones y a las oficinas de atención, pero luego no se cursan ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. «Lo que nosotros recibimos no son denuncias como tal, sino alertas o notificaciones internas para ayudar y acompañar. Y eso no tiene luego una traducción en la fiscalía».