Expropiar Santo Domingo y comprar el edificio de Correos

Las negociaciones de los grupos de este mes sobre el gasto del dinero disponible ha servido también para ver las coincidencias en algunos proyectos. Han coincidido, por ejemplo, en mejorar los refugios contra el calor en los patios de los colegios y en la ciudad. O en dar uso a varios edificios que llevan años cerrados. San Andrés, por ejemplo, ha estado en la agenda.

Y adelantó ayer el alcalde de Mérida, Antonio Roddríguez Osuna, que negocian para incorporarlo al Ayuntamiento. Trabajan por la vía de la expropiación, pero cómo aún no se ha concretado, no pueden dedicar una partida económica para un expediente que no se ha cerrado. También se refirió al edificio de Correos de la plaza del Parador. Desde que Correos se fue a Marquesa de Pinares en 2017 no tiene uso. El edificio se encuentra sobre el templo de culto imperial, por lo que es muy probable que las excavaciones arqueológicas encuentren restos de este templo. El alcalde de Mérida confirmó en el pleno que llevan tiempo negociando con Correos para intentar adquirirlo.