Expertos en rechazar ataques de Internet Algunos de los alumnos que recibieron ayer su carné de Ciberexpert@. :: BRÍGIDO 120 alumnos de cinco colegios de Mérida recibieron ayer el carné de Ciberexpert@ de manos de la Policía Nacional M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Jueves, 16 mayo 2019, 08:02

Aitana Mar Frías tiene 12 años y es alumna del colegio Federico García Lorca. Desde ayer guarda en su bolsillo, como oro en paño, un nuevo carné. Ya lo puede unir al que ya tendrá, seguro, de alguna biblioteca de la ciudad, de alguna tienda de ropa o de algún club deportivo. Este nuevo es el que le acredita como Ciberexperta. Es decir, ya es una joven que sabe usar el móvil de forma responsable y sin hacer daño o acosar a nadie.

Cuenta que la Policía Nacional ha ido varias veces a su colegio a dar una serie de charlas sobre el ciberacoso o acoso por Internet, el acoso sexual virtual que se realiza a un menor de edad a través de la red, también conocido como grooming... «Nos ponían vídeos sobre estos temas y hablábamos de si habíamos hecho algo de esto o si incluso lo habíamos padecido alguna vez».

Asegura que después de estas charlas se ha enterado de cosas de las que nunca había oído hablar. «Yo no sabía lo que era el grooming. Y cuando vi el vídeo en el que se nos explicaba me di cuenta de que no todo en Internet es lo que nosotros pensamos. Que también tiene cosas peligrosas con las que hay que tener mucho cuidado».

Aitana afirma que tiene un grupo de wasap con sus amigos en el que habla de los peligros que pueden acechar desde la web. «Pero tenemos un horario para poder utilizarlo. No estamos todo el día hablando por el grupo. Hacemos otras cosas como quedar para salir algún día a jugar o tomar un helado», explica. Añade que las charlas de la Policía Nacional le han parecido «una buena experiencia. Sobre todo porque, al mismo tiempo que me he divertido, he conocido algo más de Internet».

Ella es una de las 120 alumnas que recibió ayer el carné de Ciberexpert@ de manos de la Policía Nacional.

El centro cultural Alcazaba acogió el acto en el que estuvieron presentes alumnos de tres colegios de Mérida, Federico García Lorca, San Juan Bosco y Suárez Somonte, aunque la entrega de carnés también se ha hecho a estudiantes del CEIP Nuestra Señora de La Antigua y del Miguel de Cervantes.

120 alumnos en total que ya tienen en su poder el carné de Ciberexpert@ y que les acredita para utilizar Internet de forma correcta y segura.

El programa Ciberexpert@ fue creado por la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, con el apoyo de Telefónica y la Fundación Cibervoluntarios.

Mediante diferentes actividades de sensibilización y charlas en colegios y la web Ciberexpert@ la Policía Nacional quiere aportar una visión positiva del uso seguro y responsable de Internet, además de visualizar, de manera real, los riesgos y problemas que se pueden encontrar los jóvenes en la red, e incluso denunciar.

La aplicación de este programa de formación comenzó en Mérida el año pasado. Su objetivo es aplicarlo en el cien por cien de los centros educativos de la región a lo largo de 2019. Está dirigido especialmente a los cursos 6º de Primaria.

Durante las charlas que se han dado en los centros escolares se han tocado temas como la identidad en Internet, la publicación de fotografías en las redes, el buen uso de las redes sociales confeccionando buenos perfiles de privacidad, la suplantación de identidad...

«Me he dado cuenta de que no todo en Internet es lo que nosotros pensamos. También tiene cosas peligrosas» Aitana Mar Frías Alumna del García Lorca

El responsable de las charlas se puso a disposición tanto de padres como de la comunidad educativa para que puedan consultar todas las dudas que tengan sobre estos temas. Les animó a denunciar si tienen indicios sobre si se está produciendo algún delito de este tipo en el que la víctima sea un menor.

Entre las autoridades que acudieron al acto estaban el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, la Consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, el Jefe Superior de Policía de Extremadura, José Manuel Merino y el Comisario de la Policía Nacional de Mérida, Aurelio Fernández.

Ellos fueron los encargados de entregar los carnés a los alumnos. Los recogieron orgullosos y dispuestos a parar todos los ataques de Internet que reciban a partir de ahora.