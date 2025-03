Expertas en inteligencia artificial analizarán en Mérida el papel de la mujer y la niña en la ciencia

redacción Sábado, 28 de enero 2023 | Actualizado 08/02/2023 17:06h. Comenta Compartir

Investigadoras relevantes en inteligencia artificial se darán cita en Mérida el 13 de febrero en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La Junta de Extremadura y FUNDECYT-PCTEx organizan, con la colaboración del Servicio de Difusión de Cultura Científica de la UEx, la séptima edición de este encuentro en la región, que este año se centra en la inteligencia artificial y para el que se ha previsto un programa de ponencias a cargo de mujeres referentes en este campo para despertar la vocación temprana hacia la ciencia.

La jornada, que dará comienzo a las 10,30 horas en el Centro Universitario de la UEx, consistirá en una mesa redonda sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, la brecha de género, los retos y las oportunidades del sector en Extremadura.

Rosa Elvira Lillo

Para ello, el programa cuenta con la participación de la profesora catedrática de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III, Rosa Elvira Lillo, que está al frente del uc3m-Santander Big Data Institute, un centro de referencia mundial que desarrolla nuevos procedimientos y herramientas para el análisis de grandes conjuntos de datos.

Nuria Oliver

La acompañará la asesora científica principal en el Instituto Vodafone, cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) y cofundadora de la Unidad ELLIS de Alicante, Nuria Oliver, con más de 25 años de experiencia en investigación en las áreas de modelado y predicción del comportamiento humano a partir de datos y de la interacción persona-ordenador.

Además, ha sido investigadora en Microsoft Research en Estados Unidos y la primera mujer directora científica en Telefónica I+D durante más de 8 años, así como la primera directora de investigación en Data Science en Vodafone a nivel global.

Mercedes Eugenia Paoletti

También participará la investigadora en el Departamento de Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones de la UEx, Mercedes Eugenia Paoletti, quien ha sido galardonada con el Premio de Investigación Sociedad Científica Informática de España-Fundación BBVA por el impacto de sus aportaciones en el ámbito de la aceleración del procesamiento de imágenes hiperespectrales, y por su proyección internacional.

Josefa Díaz Álvarez

La mesa será moderada por la doctora por la Universidad Complutense de Madrid e Ingeniera en Informática, Josefa Díaz Álvarez. La investigadora es profesora en el Centro Universitario de Mérida en el Área de Arquitectura y Tecnología de los Computadores e integrante del Grupo de Investigación de Evolución Artificial de la UEx.

La inscripción, abierta y gratuita, se puede formalizar en la página web de la Oficina para la Innovación (www.oficinaparalainnovacion.es), espacio en el que se puede consultar toda la información relativa al evento, según ha informado este sábado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

