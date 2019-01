La exconcejala de Mérida Raquel Bravo asegura que nunca le llegaron las denuncias por ruido La exconcejala de Medio Ambiente de Mérida, Raquel Bravo, durante su declaración ante el juez. / BRÍGIDO La responsable de Medio Ambiente durante el gobierno de Pedro Acedo y un técnico municipal se enfrentan a una petición de dos años de prisión y nueve de inhabilitación por presunta prevaricación JUAN SORIANO Lunes, 21 enero 2019, 14:27

Este lunes ha comenzado el primero de los tres procedimientos judiciales abiertos contra los responsables del Ayuntamiento de Mérida por la gestión de denuncias por ruidos. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acoge la vista por el pub Caramelo. Hoy han declarado ante el juez la exconcejala popular Raquel Bravo y un técnico municipal. Se exponen a dos años de prisión y otros nueve de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación medioambiental.

En su declaración, la exconcejala Raquel Bravo ha defendido su actuación señalando que las denuncias no llegaban a la Delegación de Medio Ambiente, de la que ella era responsable, por lo que no podía tramitarlas, al no tener conocimiento de las mismas. Además, ha añadido que no estaba claro si esas denuncias las tenía la Delegación de Seguridad Ciudadana.

El técnico municipal T. M. se ha pronunciado en el mismo sentido, al señalar que las denuncias nunca llegaron a la Delegación de Medio Ambiente. Durante aquella época él era el jefe de sección y el técnico de más alta responsabilidad dentro de este departamento del Ayuntamiento emeritense. A pesar de su puesto, ha indicado que la estructura no estaba muy definida y nadie le encargó nada en relación a estas denuncias por ruido.

Los vecinos presentaron denuncias por la actividad del pub Caramelo prácticamente desde que abrió sus puertas en 2008 en la zona de Los Bodegones. La Fiscalía considera que hasta junio de 2011 el Ayuntamiento realizó diversas actuaciones contra el local. Pero tras la victoria de Pedro Acedo en las municipales de ese año esa labor se paralizó a pesar de que sólo en 2012 se presentaron cien denuncias, un aspecto en el que la Fiscalía ha hecho mucho hincapié.