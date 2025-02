«Las excavaciones siguieron con monarquía, dictadura y república, fue algo inédito»

Carlos Jesús Morán es investigador en el Instituto de Arqueología de Mérida y técnico superior del CSIC. Dedicó su tesis doctoral a investigar la influencia ... de la arqueología en la ciudad y el desarrollo del turismo. Se centró en el proyecto de Mélida y Macías, de 1910 a 1936. Y parte de las conclusiones las explicó en la sesión del Liceo de los jueves.

–¿Desde el principio sabían de la influencia que tendrían estas excavaciones para la ciudad?

–El 1 de diciembre de 1910 se publica una entrevista a José Ramón Mélida. Las excavaciones empezaron en septiembre de 1910, llevaban, por tanto, poco más de dos meses. No habían encontrado nada de lo que encontraron después, pero ya dice Mélida que su idea es excavar el teatro entero, reconstruirlo en la medida de lo posible y hacer luego representaciones. Por tanto, tenían desde el principio un proyecto muy claro sobre Mérida.

–Habla usted de un proyecto global de Macías y Mélida.

–No englobaba solo la arqueología, también hablaban de proyección turística. Desde el principio empiezan a hacer promoción de Mérida. En abril de 1911, a los seis meses de excavación, llevan la estatua de la Ceres del Teatro Romana recién sacada de la tierra a una exposición internacional de arqueología en Roma. Se mostró piezas de todas las provincias romanas y José Ramón Mélida hizo copias de todas esculturas, togados y piezas que habían aparecido. Al final, la sala de Hispania en Roma, fue capitalizada por Mérida. Y esta promoción puede ser una de las razones que explican por qué las excavaciones de Mérida desde 1910 a 1936 no se detuvieran ningún año. Eso es algo inédito. Y hay que tener en cuenta el contexto político. En 1910, la primera financiación la aprueba el Conde de Romanones. Arrancó en la monarquía, pero luego pasamos a la dictadura de Primo de Rivera y luego a una República. Las excavaciones siguen con monarquía, dictadura y república, es algo inédito.

–Y eso es mérito de Mélida, según usted.

–Es verdad que el peso de las excavaciones las llevaba Macías aquí, pero Mélida cuando estaba en Madrid, no estaba sin hacer nada por Mérida. Estaba 'pasilleando' por los ministerios y hablando con gente que luego serían ministros o directores generales. Todo ese proceso es increíble en tan poco tiempo. Dibujaron el yacimiento de Mérida, dejaron plantada la simiente del Festival y reorganizaron el Museo.

–Y cómo usaron la promoción turística.

–Una de las cosas que yo he estudiado y que me parece interesante porque es algo desconocido es que siguieron algo que ya se hacía en la Alhambra de Granada. Pusieron unos libros de firmas tanto en el Museo como en el Teatro para que la gente plasmara su opinión. Era el Facebook de aquella época, la gente decía 'Me gusta' o 'No me gusta'. Yo he analizado alrededor de 17.000 firmas que se dejaron en estos libros. Aquí se ven, por ejemplo, los primeros viajes de grupos organizados que entraron al Teatro. Venía gente de Estados Unidos o Japón. Y ellos le dieron mucha importancia a estos libros de visitas. Leían lo que escribía la gente. Era su radiografía. Construyeron una caseta para el turismo. Fue el primer edificio turístico que se construyó en la ciudad.

–¿El interés turístico lo provocan Macías y Mélida?

–Lo provocan ellos. En 1914, todavía ni tan siquiera habían acabado de excavar el Teatro, y ya daban conferencias por los institutos para que fueran los alumnos. Y también en esa época Mélida manda continuamente notas de prensa a todos los medios. Hay fotos de la puerta del teatro llena de coches, cuando apenas había coches en la ciudad. En el Ayuntamiento se percatan de que estas excavaciones van a beneficiar a la ciudad y nombran a Mélida hijo predilecto de la ciudad. Al principio el Ayuntamiento no se metía en nada. Veían las excavaciones como algo ajeno, un proyecto nacional.

–¿Cómo eran los primeros grupos internacionales que venían?

–Llama la atención la presencia tan abundante de estadounidenses. Algunos vienen porque cuando están en España les hablan de Mérida. También universidades y personalidades de todo tipo organizan viajes. Severo Ochoa, Pío Baroja o Unamuno firmaron en el libro. Y después está la visita de Alfonso XIII en 1927. En una foto se ve a al rey junto a Mélida, Macías, el arquitecto y el alcalde. Pues de esa reunión salió el compromiso de hacer el Parador.

–El Parador, por tanto, también fue planificado a Mélida y Macías.

–Salió de esa reunión, aunque luego se abrió en la República. Y además es el primer parador ideado con la filosofía de recuperar edificios históricos en peligro de derrumbe para alojar turistas porque el de Sierra de Gredos se hizo con materiales nuevos.