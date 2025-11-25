Eulen se queda con la gestión por tres años de la Ciudad de la Infanciad, el gran parque de ocio infantil El Ayuntamiento le adjudica el concurso por 688.000 euros; había salido por 719.000 euros

Martes, 25 de noviembre 2025

La empresa Eulen se encargará de la gestión del parque de ocio infantil de la Ciudad de la Infancia, en pleno centro de Mérida. El concurso abierto por el Ayuntamiento lo ha ganado esta empresa que ha realizado, entre otras obras la reforma del parque López de Ayala y está construyendo el hogar de mayores de la barriada de Nueva Ciudad. Eulen gestionará la Ciudad de la Infancia por 688.590 euros durante tres años, con posibilidad de prórroga durante otros dos ejercicios. Había salido a concurso esta actuación en este verano por 791.265 euros.

La Ciudad de la Infancia abrió en noviembre de 2024. Es una actuación que se llevó a cabo por parte del Gobierno local sobre un espacio en desuso de 12.000 metros cuadrados que antiguamente ocupaba el cuartel Hernán Cortés. La inversión asciende a 5,7 millones de euros, de los que 1,5 millones fueron para adquirir el suelo y 4,2 millones para las obras.

Solo dos empresas se habían presentado a la licitación para su gestión integral. La otra era FCC. Eulen ha ganado el concurso por 98 puntos frente a los 60,64 de FCC. La gestión integral de la Ciudad de la Infancia sacada por el Consistorio persigue garantizar «de manera continua la seguridad estructural y sanitaria, la funcionalidad operativa, la salubridad e higiene del espacio. Además, se busca mantener el ornato y valor estético del recinto, asegurar la vigilancia y el buen uso de las instalaciones, y brindar atención adecuada a los usuarios», se explica en la licitación.

Es fundamental, se insiste, asegurar el cumplimiento de toda la normativa aplicable, «con el fin de ofrecer un espacio publico de máxima calidad» para el oficio familiar e infantil. El servicio comprende el mantenimiento integral, preventivo, correctivo y normativo de todos los equipamientos lúdicos. Se citan juegos infantiles, circuito de Parkour, circuito BMX, juegos de agua (Splashpad), el mantenimiento integral de las zonas verdes: césped natural, arbolado, arbustos y setos, incluyendo el sistema de riego automatizado y el mantenimiento de pavimentos y superficies: adoquín filtrante, césped natural, resina (juegos agua), caucho (parkour), césped artificial (castillo), asfalto y hormigón poroso (BMX), y otras superficies existentes.

También incluye la limpieza viaria de la totalidad del recinto, con servicio de limpieza, desinfección y mantenimiento básico de las edificaciones: aseos públicos y garita de entrada/control. Igualmente se incluye el mantenimiento preventivo y correctivo básico de la instalación eléctrica de baja tensión del recinto. Y aportar el personal de atención y vigilancia durante el horario de apertura al público.

El concurso de la gestión integral de la Ciudad de la Infancia sale porque el Ayuntamiento explica que no dispone de «medios técnico y humanos necesarios para realizar dicho mantenimiento».

Con cerca de 12.000 metros cuadrados de superficie (6.000 metros cuadrados de zonas de juegos infantiles y 5.800 metros cuadrados de paseos y caminos), el parque combina zonas de juego, deporte, sombra y descanso.

Entre sus principales atractivos destaca el impresionante multijuego Böda Sand. Equipado con 12 torres, varios toboganes y una estética colorida, está diseñado para niños de entre 3 y 12 años, convirtiéndose en uno de los mayores castillos infantiles instalados en un espacio público en España.

Además, el recinto cuenta con una zona de juegos acuáticos de 1.650 m², especialmente pensada para aliviar las altas temperaturas durante los meses más cálidos.

El horario de invierno de apertura es de lunes a viernes de 16 a 21 horas y los fines de semana de 11 a 21 horas de forma ininterrumpida.