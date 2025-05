El estudio acústico del Teatro Romano no limita el número de conciertos El Consorcio centra el nuevo modelo en la potencia y en el tipo de estructura que se monta en el escenario

A. GILGADO MÉRIDA. Miércoles, 8 de junio 2022, 07:39 Comenta Compartir

El Consorcio tiene nuevo reglamento de uso para conciertos en el Teatro Romano. Lo aprobó en comisión ejecutiva del lunes. Cumplen así con su compromiso de enero. Todas las administraciones públicas que lo integran –Ayuntamiento, Junta, Ministerio, Asamblea y Diputación– pidieron elaborar una normativa específica para abordar los conciertos ante el incremento en los últimos años. No se nombra expresamente al Stone, pero se trata del promotor privado que más veces alquila el recinto en los últimos años.

25.000 euros ha costado el estudio acústico para medir el impacto. Y hay dos conclusiones concretas. En primer lugar limita la potencia de los equipos de músicas. Como se informaba ayer, no hay vibraciones dañinas en el frente escénico por debajo de los 100 decibelios. Se pone este tope porque es la potencia de sonido habitual que se escucha en los conciertos. En esencia, el estudio consistió en reproducir las vibraciones que se emiten y verificó que en los volúmenes comunes no hay daños en el frente escénico.

La segunda conclusión afecta a los escenarios portátiles que se montan. A partir de ahora, las torres de luces y equipos que se posen en el frente no superarán los 1.200 kilos. Son las dos variables que exigirán a los promotores: potencia y torre.

Según la Consejería de Cultura, estos parámetros se han introducido porque en estas condiciones se ha demostrado que no hay alteraciones ni en las piezas ni en la estructura del monumento. La estabilidad está garantizada. No hay mención, en cambio, del número de eventos que se pueden celebrar en el recinto. No hay ningún limite a la cantidad anual de eventos, sino a las características técnicas.

El flamante reglamento no afecta, por tanto, a los conciertos de agosto y septiembre del Stone. Siete hay programados. Arranca Antonio Orozco el 28 de agosto y cierra Manolo García el 25 de septiembre. Que vendrán precedidos de las representaciones del Festival de Teatro Clásico.

Malestar

Fueron varios técnicos del Consorcio los que dieron la voz de alarma hace dos años. Hicieron público su malestar por el número de eventos autorizados en el Teatro Romano y lamentaban que se pudiera dañar la estructura. Por ello, pedían limitarlos a algo excepcional porque excepcional es el frente escénico donde se montan. La teoría de los expertos en el patrimonio de Mérida es que tanto la instalación que se pone y se quita en pocas horas como los decibelios que emiten los equipos de música pueden dañar el Teatro Romano si se trata de algo continuado. Y sustentan sus sospechas en un estudio de la Escuela de Arquitectura de Sevilla que demostró que los sonidos agudos atraviesan las piedras pero los graves chocan directamente y abren grietas en algunas estructuras. Alarmaban por el uso continuado y pedían restringirlo.

La respuesta a esos temores fue el estudio técnico que se encargó en enero y las conclusiones con datos científicos que se incorporan ahora para tenerlas en cuenta cada vez que se convierte el Teatro Romano en un escenario de conciertos.