Los estudiantes de ingeniería industrial del CUME propondrán ideas a Inquiba

El Centro Universitario de Mérida lleva ya diez años ofreciendo a sus alumnos del grado de ingeniería de diseño industrial que creen modelos y ... prototipos a partir de las necesidades de un cliente real.

Mucha repercusión tuvo, por ejemplo, la colaboración con el constructor Talgo para que diseñaran uno de sus trenes. Este año el cliente real que decide consultar a los universitarios es la empresa Inquiba, de Guareña. Fabrica y vende formulaciones químicas como detergentes, cápsulas o polvos de higiene. Los directivos de la firman visitaron ayer a los estudiantes en el campus. Les explicaron que representan a una empresa familiar extremeña con más de 450 trabajadores y 200 millones de euros de facturación.

Eduardo Partido les dijo que en Inquiba quieren reforzar su relación con la universidad y la mejor forma es ofrecerles este concurso para que propongan ideas que mejoren sus formatos de dispensadores de detergentes que tienen en el mercado.

La empresa quiere que piensen en un envase innovador y de fácil manejo. Deben tener en cuenta que la cápsula de detergente concentrado se vende revestida de un film biodegradable y a Inquiba le interesa ofrecer dispensadores que faciliten el uso de los consumidores.

Valorarán, por ejemplo, una apertura fácil, pero también que resulte seguro. Es un producto químico que no debe estar al alcance de los niños y da seguridad a los consumidores si lleva algún refuerzo. Ese es el reto: dispensador fácil pero seguro de cápsulas para detergente concentrado de la ropa. Los alumnos empezarán ahora a formar grupos de trabajo y tendrán luego encuentros con la empresa para detallar sus necesidades. Han planeado dos reuniones, una en febrero y otra en abril. Para primavera tienen que presentar el 75% del prototipo que han pensado. Y en mayo elegirá la empresa el formato ganador. Al más valorado le entregarán 3.000 euros de premio y al segundo 1.500.

Lorenzo García Moruno, catedrático de expresión gráfica en la ingeniería ejercerá de tutor de los grupos. Ayer les dijo a los estudiantes que cuentan con la colaboración de su departamento y del resto de profesores del Centro Universitario de Mérida para resolver dudas. También que se enfrenten al reto como un proyecto profesional porque tienen la motivación de que trabajan sobre algo que va a mejorar a la empresa.

El director del Centro Universitario de Mérida, Pedro José Pardo, explica que la prácticas en empresas forma parte ya del plan de estudios del grado y que con esta colaboración se da un paso más. «Se trata de que tengan una experiencia profesional real». Les anima a trabajar con creatividad y también a que tengan en cuenta que en esta simulación se van a enfrentar a lo que harán luego en cuando ejerzan de ingenieros en el mercado laboral. Trabajaréis, les avisó, sobre una idea que cuando llegue a la empresa quizás no valga. Pero eso ocurre en la economía real. Hay proyectos que se descartan y toca empezar de nuevo. Insistió en la creatividad porque los estudiantes del grado han demostrado en las asignaturas que han superado que se guían también con ideas propias. Por eso ayer los directivos de Inquiba no le mostraron los formatos que ya tienen. Los profesores quieren que partan de cero y no trabajen influenciados por diseños en el mercado.

Ha llegado el momento, dijo el director Pedro José Pardo, de demostrar que tienen talento y capacidad para que las empresas de la región confíen en ellos. Inquiba también habló de la necesidad de retener talento.