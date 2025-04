Estefanía Fernández: «Por muy lejos que esté, siempre os llevo conmigo»

Cuando te ponen la música de Carros de Fuego, sales al balcón de la Plaza de España y no paran de aplaudirte tus vecinos, amigos ... y compañeros de entrenamiento en el Guadiana cuesta mantenerse entera. Algo se mantuvo Estefanía Fernández. Hasta que le tocó hablar de sus padres. Se le quebró la voz. Se emocionó y se abrazaron varias veces. «Me enseñaron lo que es el sacrificio». Dos medallas relucientes al pecho, saludos, besos y lágrimas.

Grupos de jóvenes en la plaza gritando su nombre. Quiso subirse Estefanía al balcón para dar las gracias en persona todo el respaldo que ha recibido en privado. Desde que se coronó en el agua la han inundado a mensajes y llamadas. «Por muy lejos que esté siempre os llevo conmigo», les dijo. «Siempre», remarcó.

Se acordó de sus compañeros del club Iuxtanan, de los del gimnasio Stabia, de sus vecinos de la Zona Sur y de todos los compañeros que encontró cuando empezó a entrenar en el Guadiana de niña. También agradeció el apoyo que hay en la ciudad a todos los piragüistas. Y se comprometió a volver en un año a la Plaza de España con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París. El público respondió pidiendo la Medalla de Extremadura. Y al final la liaron para ser la pregonera de las fiestas de la Zona Sur.

En el sencillo homenaje de ayer quedó claro Estefanía su pasión por la piragua y su devoción por Mérida. «Aquí empecé, aquí tuve un sueño y aquí lo he cumplido».

Sirvió también para reivindicar que desde casa se puede aspirar a marcas deportivas de élite. No hay que emigrar fuera. «Yo he tenido mucho apoyo aquí desde siempre. No solo ahora. Y agradezco la implicación del alcalde. Por eso creo que este éxito deportivo mío también lo es de mi ciudad y de Extremadura».

Ruborizada aún por el trato, la piragüista bajó luego a la Plaza de España y se emocionó según iban acercándose amigos para abrazarle y darle la enhorabuena. También supo en el homenaje que han empezado a organizarse desde Mérida grupos para ir en verano a París y verla competir en los Juegos Olímpicos.

No va a estar ahora muchos días en la ciudad. En una semana empieza la concentración con la selección española de piragüismo en Galicia. París espera, dijo. El balcón del Ayuntamiento también.