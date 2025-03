Santi Amaro: «No me esperaba la aceptación que he tenido en Mérida»

Santi Amaro está aterrizando en la política local de Mérida. El candidato del PP habla con optimismo y sus expectativas van en aumento según ... va perfilando su estrategia política.

–¿Cómo han sido estos primeros días como candidato?

–Lo resumiría en dos palabras: Ilusión y trabajo. Han sido muy intensos, pero también muy bonitos. Hemos creado una ilusión renovada que se sigue alimentando y ahora estoy adaptándome a la situación.

–¿Qué le ha trasladado la gente con la que ha comentado su salto a la política?

–Me hablan mucho de valentía. Creo que en Mérida somos muy receptivos a los que dan un paso por los demás. Hemos venido a defender a todos los vecinos. Y por eso trabajamos. Ahí noto esa ilusión de la que hablaba antes. Las muestras de apoyo son constantes. También por el móvil me llegan continuamente mensajes de gente que comparte esas ganas que yo tengo. No me esperaba la aceptación que he tenido. Lo digo con toda sinceridad. Vengo de fuera de la política y he sentido una gran acogida. Estoy muy contento por lo que se ha despertado en Mérida y eso me ha dado mucha fuerza para estos primeros días. El recibimiento público se ha convertido en un impulso que me alimenta.

–¿Qué agenda tiene a partir de ahora, de lo que se pueda decir claro?

–Se puede decir todo. Mi agenda es muy transparente: reunirme con todos los que estén dispuestos a aportarnos. Desde aquellos que ya hayan colaborado con el Partido Popular de Mérida y quieran formar parte de esta etapa a los que nunca lo hayan hecho y sientan también que es el momento de acercarse a nosotros. Y, por supuesto, hay reuniones con asociaciones empresariales y de otros sectores económicos. También con colectivos vecinales. Estamos ahora en la fase de recopilación y de llegar a mucha gente.

–Dijo usted en su presentación que trabajaría para que cada rincón de Mérida conociera sus propuestas.

–Pero también hay que verlo al revés. Lo más importantes es que nosotros sepamos qué demanda cada rincón de Mérida. Nuestra ruta es decir ¿qué necesidades tenéis? Y a partir de ahí completar nuestra agenda. No vamos a estar en un despacho trazando líneas maestras. Estamos fuera. Yo conozco muy bien Mérida. Somos gente de la calle. Comerciantes, autónomos... Te relacionas con grupos muy distintos. Y esa convivencia con tus vecinos te hace estar cerca de la gente, no te aleja de la realidad.

–Habló también de silenciar el ruido previo a su presentación y de ofrecer estabilidad al partido. ¿La ha conseguido ya?

–Hemos dado pasos definitivos. Intuyo que el Partido Popular de Mérida trabaja hoy como un partido estable. Hablé con la gente de la junta gestora y mantenemos una relación muy fluida desde entonces. A partir de ese primer acercamiento se han mostrado dispuestos a colaborar con nosotros afiliados que pensábamos que estaban más alejados. La estabilidad se consigue dejado de hablar de nosotros y hablando de Mérida y de sus vecinos. En pocos días hemos conseguido mucho. Y valoro también el interés que hay por hacer política de verdad. He escuchado a otras personas implicadas y sé lo que han pasado y cómo lo vivieron. Todos hemos entrado en otra etapa. De los momentos complicados se sale con ilusión, trabajo y siendo positivos. El Partido Popular de Mérida y la candidatura del PP de Mérida forman hoy un grupo de trabajo en positivo.

«He escuchado a otras personas y sé cómo lo han pasado y cómo lo han vivido»

«Mérida ha perdido peso regional en los últimos años, las grandes inversiones pasan de largo»

–Ya dijo María Guardiola que no es el momento, aún, de hablar de listas. Pero, por perfiles, ¿a quién busca usted para la candidatura?

–No es el momento de hablar de nombres en concreto. Estoy conociendo a mucha gente. Hay quien se siente muy cómodo en primera fila y a quien veo como colaboradores cercanos sin estar en primera fila. Estamos ahora en una fase de apertura. No vamos a cerrarnos a nadie.

–¿Hay algunas medidas que pueda trasladar de su programa o sobre las que vaya a incidir hasta mayo?

–No están puestas en un papel ni en un documento, pero nuestras prioridades las tenemos muy claras. Hemos perdido peso regional. Las grandes inversiones pasan de largo de nuestra ciudad. Las firmas comerciales nos están abandonando. Las instalaciones deportivas tienen que reformarse de forma urgente, tenemos a muchos niños haciendo deporte que lo necesitan. La Junta de Extremadura no apoya lo suficiente a Mérida. Y las consecuencias las hemos visto en los últimos años. Esas son nuestras líneas maestras, a las que se sumarán las que nos marquen nuestros vecinos en el día a día.

–¿Cuáles son sus referentes políticos?

–Eso es difícil y fácil a la vez de responder. En el deporte han ido cambiando según he visto y conocido los métodos de trabajo de la gente. En política, quiero marcar mi propio camino, pero mis referentes cercanos los tengo muy claros. El trabajo de María Guardiola es una inspiración para mí. Y a nivel nacional, la gestión de nuestro presidente en Galicia. Son personas moderadas y con personalidad que creo que moldean un poco mi carácter político en estos momentos.

–¿Con quién pactaría usted si necesitara apoyo de otros partidos para ser alcalde? ¿Se ve en un gobierno municipal multipartidos?

–Permítame que vaya al símil deportivo para responder: salimos a ganar y no pensemos en otro resultado. Los que pase el día después de las elecciones no lo controlamos. Después veremos la situación en la que estamos y las posibilidades. Me gustaría que nuestro mensaje llegue. El PP de Mérida es un partido abierto en el que cabe todo el mundo, por eso estamos en condiciones de salir a ganar.