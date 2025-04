Un BIC que espera un refuerzo de nueve millones de euros

A. GILGADO Lunes, 2 de mayo 2022, 10:00 Comenta Compartir

El Puente de Hierro de la Isla es una vieja reivindicación en Mérida. El Ayuntamiento, que considera que hay que darle ya la categoría oficial de monumento y de BIC, presenta una prolífica documentación y los argumentos de los cronistas oficiales para que entre en la lista de la Junta. No es la primera vez que surge esta iniciativa. Ángel Caballero, de la Asociación de Amigos del Ferrocarril fue uno de los promotores.

Empezó, recuerda, a través del programa la Escuela Adopta un Monumento del Consorcio. Hubo algunos colegios que pidieron convertirse en embajadores de construcciones menos conocidas y no tan populares. Y el Federico García Lorca se fijó en el Puente de Hierro.

Organizaron un acto oficial de hermanamiento de los niños con el Puente el 14 de diciembre de 2019. La fecha evocó al 14 de diciembre de 1873, cuando se abrió al tráfico ferroviario. En ese acto Ángel Caballero pidió públicamente la declaración de Bien de Interés Cultural y que cuando se pintara se conservara el color original y no el verde corporativo que pone siempre Adif.

El director de obra tuvo que cruzar cuatro veces con su hijo en la locomora para demostrar que era seguro

Hubo una reunión posterior con los cronistas oficiales para hacer una solicitud oficial a la Junta. Pero llegó la pandemia y no han vuelto a tener noticias, por eso agradece que ahora que el Ayuntamiento quiera rescatar la iniciativa. «Con esa declaración lo estamos protegiendo y eso es lo mejor que podemos hacer en estos momentos». Caballero lleva dieciséis años investigando el patrimonio ferroviario extremeño. Y en la documentación técnica que ha revisado ha leído muchos telegramas que decían: «A partir de mañana los operarios comenzarán el desguace del puente». Se lamenta de las muchas construcciones similares que se desmontaron. Formaban parte de la arqueología más genuina de la red. Recuerda, por ejemplo, el de La Zarza, en la línea de Mérida-Los Rosales. Se sustituyó en los años cincuenta del siglo pasado por uno de mampostería. «No había ningún motivo para desmantelarlo». El de la Isla se salvó porque se construyó veinte años más tarde. Cuando se hizo la revisión de los años veinte del siglo pasado, los técnicos verificaron que se encontraba en buen estado y no necesitaba sustituirse. Por eso se conserva la construcción original de 1873, con los tramos de hierro. Ha pasado desde entonces varias revisiones. La última hace diez años. Se quedó sin pintar y por eso luce ahora ese aspecto tan indecoroso. Conserva todavía las mallas a medias. El Puente de Hierro necesita una rehabilitación. Según la Asociación, la obra está a punto de licitarse por nueve millones de euros. Durará tres años porque hay que parar en la época de nidificación de las aves. «Nosotros esperamos que para el verano o a más tardar en otoño empiecen las mejoras». Se reforzarán todos los tramos metálicos. Hace diez años se centraron en las pilastras sobre el río. Precisamente una de las singularidades de la estructura recae en las pilastras. A una se le conoce como 'la millonaria' por el apodo que le pusieron los constructores. No se encontró el firme en ese punto del río y se invirtió mucho dinero en los cimientos para consolidarla. Se habla de un millón de pesetas de 1873. El de hierro sustituyó a uno anterior que se hizo entre 1869 y 1873. Durante esos cuatro años se utilizó una pasarela de madera que se la lleva el agua dos veces. Por eso se hizo uno de hierro. Y se eligió la ubicación actual por el subsuelo de roca. Sin embargo, en la pilastra tercera no encontraron roca fuerte. Hubo tanto temor que en la prueba final, una vez terminado, ningún maquinista quiso conducir la locomotora para pasarlo por miedo a que fallara. Fue el director de la obra quien condujo la locomotora. Y para ahuyentar todos los temores subió a su hijo. Cruzaron varias veces para demostrar que no había riesgo alguno, según ha documentado Ángel Caballero. Hay muchas historias singulares vinculadas al Puente de Hierro. «Tenemos que protegerlo», insiste.