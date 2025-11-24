Un espectáculo de luz y sonido se proyectará sobre el Palacio de la China de Mérida dentro del programa navideño Será entre el 15 y el 21 de diciembre; la Niña Pastori ofrecerá un concierto el 27 en el Palacio de Congresos; y la fiesta de la preuvas será el 29 en la plaza de España

Ana Aragoneses, esta mañana, en la presentación de la programación especial de Navidad por parte del Ayuntamiento emeritense.

Celestino J. Vinagre Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:09 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

Un espectáculo inmersivo de luz y sonido a través de un videomapping (proyección audiovisual) sobre el Palacio de la China. Se proyectará entre el 15 y el 21 de diciembre y se convierte en la gran novedad de la programación especial por Navidad que organiza el Ayuntamiento de Mérida. Antes, este viernes, a las 19 horas, se procederá al encendido del alumbrado especial navideño, con una fiesta en la plaza de España. Un millón de puntos de luz, tipo Led, distribuidos por 52 zonas de la capital de Extremadura se distribuyen por Mérida, que busca seguir captando la atracción de turistas especialmente por las fiestas navideñas, deseosos de disfrutar de su alumbrado y de sus propuestas de ocio.

«Volveremos a tener la iluminación navideña más atractiva de Extremadura, que será un foco de atracción de turistas y de dinamización en el comercio de las empresas locales«, ha dicho esta mañana la delegada de Festejos, Ana Aragoneses. El Ayuntamiento de la capital extremeña sacó a licitación este servicio con un presupuesto de 250.000 euros para este año. Son 50.000 euros más que el presupuesto destinado al alumbrado navideño del año pasado.

«En los últimos años se ha potenciado mucho la Navidad para que la ciudad sea un foco de atracción turística pero también comercial», resume Aragoneses, para anticipar en qué se sustenta las más de 130 actividades en las que interviene el Consistorio emeritense, repartidas entre diversos puntos de la ciudad.

Ampliar La plaza de España, tras el encendido del alumbrado navideño del año pasado. J. M. R.

El renovado y abierto de nuevo parque López de Ayala, por ejemplo, será el escenario para el desarrollo del mercadillo artesanal navideño, entre este viernes, día 28, y el próximo 5 de enero, con el objetivo de fomentar el comercio local y a los artesanos emeritenses. En las instalaciones de Ifeme se desarrolla Navilandia, desde el pasado sábado, con pista de hielo, atracciones infantiles y diversos talleres. Y el Belén Municipal se expone en el centro cultural Alcazaba a partir del próximo 4 de diciembre en colaboración con la Asociación de Belenistas de Mérida, que lo ha restaurado. Mientras, el Misterio de tamaño natural se puede contemplar desde este viernes en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

Un viernes, precisamente, que tiene su gran acto inaugural a las 19 horas con el encendido en la plaza de España del alumbrado especial de Navidad. La plaza acogerá tras el encendido el concierto de Celia Vergara con la Mérida Big Bang.

Mientras, el próximo sábado, a partir de las 18 horas, se celebrará el evento de Europa FM 'Hola Mérida' para dar la bienvenida a la Navidad en la ciudad. Una fiesta musical que acercará a los asistentes a todos los éxitos de hoy y de otras épocas. Serán cinco Djs los que estarán en la fiesta, uno de ellos el emeritense Yörick, y que estará abierto a todo el público desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche.

Además, en el programa navideño de este año aparecen habrá tres zambombás flamencas en la Plaza de España (días 12, 18 y 19) y, el 27 de diciembre, un concierto tributo a Mecano con los Casetes, finalizando la parte musical con las preuvas infantiles y adultas el 29 de diciembre, tanto por la mañana (a las 11) como por la tarde-noche (desde las 18 horas), respectivamente.

A TENER EN CUENTA

- Encendido del alumbrado navideño. Viernes próximo, a las 19 horas, en la plaza de España. A continuación, concierto de Celia Vergara con la Mérida Big Bang.

-Concentración y salida motera desde Montealto. Próximo sábado. La concentración, desde las 13.30 horas en la plaza de la barriada; la salida, a las 17 horas, con recorrido por distintos barrios de la ciudad.

-'Hola Mérida', evento musical de Europa FM. A las 18 horas del sábado en la plaza de España. Con la participación de Djs nacionales y locales.

- Inauguración de la iluminación especial de Montealto. A las 19 horas del sábado próximo.

-Del 15 al 21 de diciembre. Videomapping en la fachada del palacio de la China. A las 18.30 horas cada día.

- Inauguración de la apertura del Belén municipal. 4 de diciembre. En el centro cultural Alcazaba. A las 11 horas. Con casi 200 piezas.

-Encendido del gran árbol de Navidad de Nueva Ciudad. 6 de diciembre, a las 19 horas.

-Fiesta de Preuvas infantil y de adultos. 29 de diciembre, La primera, a las 11 horas; la segunda, desde las 19 horas.