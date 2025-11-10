Un espectáculo de danza y un concierto, entre la programación navideña del Teatro María Luisa Abarcará seis espectáculos para todos los públicos dentro de un listado de actividades que se dará por empezado el próximo sábado con el músico Rubem Dantas

Celestino J. Vinagre Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:04

Un espectáculo de danza, el mítico montaje de El Baile de los Cisnes (4 de enero), un singular concierto con villancicos versionados a través del swing y una orquesta sinfónica (20 de diciembre) y humor. Mucho humor. La programación del Teatro María Luisa con motivo de la Navidad arranca mucho antes de que lleguen las fiestas navideñas -se da por iniciada el sábado próximo como el músico Rubem Dantas- y terminará mucho después, en marzo, dentro de un Festival de la Comedia que traerá a Mérida a Edu Soto, Isabel Rey, Álvaro Casares y David Cepo.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, y la coordinadora del Teatro María Luisa, Amalia Pérez, han presentado hoy la programación especial del teatro para Navidad así como un festival de comedia denominado 'Qué risa María Luisa'.

La programación de Navidad abarcará seis espectáculos para todos los públicos mientras que el festival de comedia tendrá otros tantos eventos con «destacados humoristas y monologistas del panorama nacional». Se anticipa como inicio de la misma una actuación, la de este sábado, entre las 11 y las 14 horas. Estará en el María Luisa de Mérida Rubem Dantas, el músico que introdujo el cajón en el flamenco y marcó un antes y un después en la historia de la música. Percusionista de Paco de Lucía y Camarón de la Isla, colaboró también con grandes nombres como Chick Corea, Jorge Pardo, Carles Benavent y muchos otros artistas internacionales.

Mientras, el 19 de diciembre, José Luis Calero avanza risas con 'Humorista de guardia'. Calero, con más de 1 millón y medio de seguidores en todas sus redes sociales y tras el éxito cosechado con sus dos giras anteriores, vuelve a los escenarios con su tercera gira nacional. Su espectáculo, a las 20.30 horas, recomendado para mayores de 14 años.

Un día después, el 20 de diciembre, aparece uno los platos fuertes de la programación navideña del María Luisa, el concierto de Swing Ton Ni Song & Anam Camerata Un concierto «Swingfónico Special Christmas». Con villancicos clásicos a través del swing y una orquesta sinfónica. Empezará a las 20.30 horas.

El domingo 21, desde las 18.30 horas, la compañía teatro Che y Moche y la violinista ucraniana Tereza Polyvka presentan la versión navideña de su obra 'Las 4 estaciones ya no son lo que eran». Un espectáculo recomendado por la red nacional de teatros de España que ha llenado los más importantes auditorios nacionales.

El 28 de diciembre llega Javier Ariza con 'La Fábrica de las Maravillas. Es es la última pieza del artista escénico en coproducción con Innovarte Creaciones Artísticas. Magia, circo, música, videomapping y bailes excéntricos son los ingredientes de su trabajo, a partir de las 18.30 horas.

El 3 de enero llega un show musical, con La Ratonera y su 'Las Hadas de la Navidad' (18.30 horas). Y el 4 uno de los grandes atractivos de la programación navideña, con el espectáculo del ballet Internacional y su conocido El lago de los cisnes, de dos horas de duración. «Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, esta suntuosa producción captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico, un clásico de todos los tiempos que llama a todas las generaciones», se explica. Será a las 19 horas.

Por último, el 11 de enero, desde las 18.30 horas, se representa Anita Maravillas - La Maestra, dentro de la red Platea.

Amalia Pérez, coordinadora del Teatro María Luisa, ha explicado que la oferta de Navidad incluye seis propuestas de gran formato con un «súper concierto» de la banda Swing Ton Ni Song, y o El lago de los cisnes, el gran ballet por excelencia y el más representado en la historia de la danza. Pérez invita a todos «a regalar cultura y a disfrutar del primer Festival de Comedia, que espera convertirse en un evento anual con su nombre«.

Se refiere a la cita que arranca el 28 de este mes con el concurso de Isabel Rey y su «Diva de barrio', a las 20.30 horas. Para mayores de 16 años. Por su parte Edu Soto llega a Mérida el 24 de enero (20.30 horas), con 'Más vale solo que ciento volando (Revolution)'. Actor, cantante, músico, bailarín y un »auténtico maestro de la improvisación y la interpretación«, Soto ha trabajado en cine, teatro, televisión y musicales.

El Festival de Comedia tiene el 27 de febrero otra cita con Álvaro Casares y su 'Check, un show bien'. A las 20.30 horas. El 20 de marzo llega David Cepo, con 'No cruces los brazos'. También a las 20.30 horas.

Antonio Vélez, responsable de Cultura del Ayuntamiento, señala que Mérida continúa consolidándose como un referente cultural «vivo y activo durante todo el año, demostrando que la cultura no se detiene en la ciudad».

Sostiene que el Teatro María Luisa es una espacio que se está «afianzando como un eje cultural y un lugar de encuentro para los emeritenses» y desde el Ayuntamiento se mantiene la apuesta por una programación de «calidad, buscando atraer grandes nombres del panorama nacional mientras se abren las puertas a la participación de artistas y compañías locales».

